Власники тварин точно стикалися з ситуацією, коли домашньому улюбленцю потрібно дати пігулку, чи-то у профілактичних цілях, чи-то у лікувальних. Ми розпитали експертів, як дати пігулку коту та зробити це правильно, без шкоди для психічного здоров’я пухнастика та нервів господаря.

Все починається з дитинства…

Ветеринарний дієтолог Діана Василькова говорить, що краще кота привчати їсти пігулки ще з дитинства.

– Зазвичай, перші пігулки – це антипаразитні обробки, які робляться перед першою вакцинацією в юному віці пухнастика, – каже експерт.

Якщо ж ви все ж таки втратили той момент, коли можна було привчити котика до пігулки, або у домашнього улюбленця виникла негативна асоціація з “кругленькою”, тоді:

Заміняємо форму препарату на іншу. Можна на пасту, суспензію, гель, який варто перемішати з вологою їжею. Якщо і це не спрацювало, тоді доведеться вводити препарат за допомогою сили, як це роблять ветеринари.

Ветеринарний метод

Лікарка ветеринарної медицини, анестезіолог-реаніматолог Вікторія Фільштінська-Лялько пояснює, що коту можна дати таблетку у такий спосіб: однією рукою візьміть пігулку та відтягніть максимально вниз нижню щелепу пухнастика, а іншою покладіть “кругленьку” на корінь язика. Після цього одразу закрийте коту рот і підніміть йому голову. Можна погладити по шиї домашнього улюбленця.

– Зафіксуйте котика, тримаючи рукою за холку однією рукою, а другою покладіть препарат на корінь язика та погладьте горло домашнього улюбленця, щоб котик проковтнув пігулку.

Тут необхідно трохи навичок. Але можна подрібнити пігулку, змішати з водою та вводити через шприц без голки орально. Це підходить лише тоді, коли препарат треба давати одноразово або до тижня.

Також пігулку коту можна дати за допомогою таблеткодавача. Це такий спеціальний пристрій, щоб давати пігулки, пояснює експерт.

– Третій спосіб, який допоможе дати коту таблетку – розтовкти її та розвести водою, а далі наповнити шприц отриманою сумішшю, – каже лікарка ветеринарної медицини.

Смачний метод

Найпростіший спосіб дати коту пігулку – поєднати її зі смаколиком. Проте, застерігає фахівець Фільштінська-Лялько, перед цим уточніть у вашого лікаря, чи можна препарат поєднувати з їжею.

Такої ж думки й інший наш експерт, ветеринарний дієтолог. Василькова радить давати пігулку не самостійно, а, наприклад, з паштетом або пастою, якою котик любить ласувати. Крім того, можна використовувати пігулки, які мають запах і смак м’яса або молока.

– Якщо пігулка велика, її можна подрібнити та перемішати з невеликою кількістю їжі або разом зі смаколиком – пастою, паштетом, м’ясом. Але переконайтеся, що кіт з’їв таблетку, – говорить Василькова.

Що робити, якщо домашній улюбленець гіперемоційний

У кожної тварини свій характер. Одні – досить поступливі та меланхолійні, а інші – справжні енерджайзери. У другому випадку дати коту пігулку – справжній квест для господаря.

– Якщо у вас дуже гіперемоційний, активний або агресивний кіт, то в цьому разі краще звернути увагу на препарати, які можна наносити на шкіру, якщо це обробка від паразитів, або на ін’єкційні ліки, якщо лікування більш серйозне, – каже ветеринарний лікар Василькова.

Якщо ж ви побачили, що в роті кота утворилася піна, не хвилюйтеся, це варіант норми. Найімовірніше, у котика виникла реакція на гіркоту пігулки. Дайте домашньому улюбленцю час, щоб слиновиділення зменшилося.

Дати коту пігулку – справа непроста і потребує певних навичок та знань. Але пам’ятайте, найоптимальніший спосіб це зробити – все ж таки дати пігулку з їжею, смаколиками. Варто намагатися, щоб котик з’їдав все самостійно, без застосування радикальних методів.