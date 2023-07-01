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Як дати коту пігулку: поради експертів

1 Липня 2023, 16:45
Маліновська Ангеліна редакторка стрічки
Як дати коту пігулку: поради експертів
Джерело: Pixabay

Власники тварин точно стикалися з ситуацією, коли домашньому улюбленцю потрібно дати пігулку, чи-то у профілактичних цілях, чи-то у лікувальних. Ми розпитали експертів, як дати пігулку коту та зробити це правильно, без шкоди для психічного здоров’я пухнастика та нервів господаря.

Все починається з дитинства…

Ветеринарний дієтолог Діана Василькова говорить, що краще кота привчати їсти пігулки ще з дитинства.

– Зазвичай, перші пігулки – це антипаразитні обробки, які робляться перед першою вакцинацією в юному віці пухнастика, – каже експерт.

Якщо ж ви все ж таки втратили той момент, коли можна було привчити котика до пігулки, або у домашнього улюбленця виникла негативна асоціація з “кругленькою”, тоді:

  1.  Заміняємо форму препарату на іншу. Можна на пасту, суспензію, гель, який варто перемішати з вологою їжею.
  2. Якщо і це не спрацювало, тоді доведеться вводити препарат за допомогою сили, як це роблять ветеринари.

Ветеринарний метод

Лікарка ветеринарної медицини, анестезіолог-реаніматолог Вікторія Фільштінська-Лялько пояснює, що коту можна дати таблетку у такий спосіб: однією рукою візьміть пігулку та відтягніть максимально вниз нижню щелепу пухнастика, а іншою покладіть “кругленьку” на корінь язика. Після цього одразу закрийте коту рот і підніміть йому голову. Можна погладити по шиї домашнього улюбленця.

– Зафіксуйте котика, тримаючи рукою за холку однією рукою, а другою покладіть препарат на корінь язика та погладьте горло домашнього улюбленця, щоб котик проковтнув пігулку.

Тут необхідно трохи навичок. Але можна подрібнити пігулку, змішати з водою та вводити через шприц без голки орально. Це підходить лише тоді, коли препарат треба давати одноразово або до тижня.

Фото: Pixabay

Також пігулку коту можна дати за допомогою таблеткодавача. Це такий спеціальний пристрій, щоб давати пігулки, пояснює експерт.

– Третій спосіб, який допоможе дати коту таблетку – розтовкти її та розвести водою, а далі наповнити шприц отриманою сумішшю, – каже лікарка ветеринарної медицини.

Смачний метод

Найпростіший спосіб дати коту пігулку – поєднати її зі смаколиком. Проте, застерігає фахівець Фільштінська-Лялько, перед цим уточніть у вашого лікаря, чи можна препарат поєднувати з їжею.

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Такої ж думки й інший наш експерт, ветеринарний дієтолог. Василькова радить давати пігулку не самостійно, а, наприклад, з паштетом або пастою, якою котик любить ласувати. Крім того, можна використовувати пігулки, які мають запах і смак м’яса або молока.

– Якщо пігулка велика, її можна подрібнити та перемішати з невеликою кількістю їжі або разом зі смаколиком – пастою, паштетом, м’ясом. Але переконайтеся, що кіт з’їв таблетку, – говорить Василькова.

Що робити, якщо домашній улюбленець гіперемоційний

Фото: Pixabay

У кожної тварини свій характер. Одні – досить поступливі та меланхолійні, а інші – справжні енерджайзери. У другому випадку дати коту пігулку – справжній квест для господаря.

– Якщо у вас дуже гіперемоційний, активний або агресивний кіт, то в цьому разі краще звернути увагу на препарати, які можна наносити на шкіру, якщо це обробка від паразитів, або на ін’єкційні ліки, якщо лікування більш серйозне, – каже ветеринарний лікар Василькова.

Якщо ж ви побачили, що в роті кота утворилася піна, не хвилюйтеся, це варіант норми. Найімовірніше, у котика виникла реакція на гіркоту пігулки. Дайте домашньому улюбленцю час, щоб слиновиділення зменшилося.

Дати коту пігулку – справа непроста і потребує певних навичок та знань. Але пам’ятайте,  найоптимальніший спосіб це зробити – все ж таки дати пігулку з їжею, смаколиками. Варто намагатися, щоб котик з’їдав все самостійно, без застосування радикальних методів.

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