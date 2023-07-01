Владельцы животных точно сталкивались с ситуацией, когда домашнему любимцу нужно дать таблетку, будь-то в профилактических целях или в лечебных. Мы расспросили экспертов, как дать таблетку коту и сделать это правильно, без ущерба для психического здоровья пушистика и нервов хозяина.
Все начинается с детства…
Ветеринарный диетолог Диана Василькова говорит, что лучше кота приучать есть таблетки еще с детства.
— Обычно, первые таблетки – это антипаразитные обработки, которые делаются перед первой вакцинацией в юном возрасте пушистика, – говорит эксперт.
Если вы все же потеряли тот момент, когда можно было приучить котика к таблетке, или у домашнего питомца возникла негативная ассоциация с “кругленькой”, тогда:
- Заменяем форму препарата. Можно на пасту, суспензию, гель, который нужно перемешать с влажной пищей.
- Если и это не сработало, тогда придется вводить препарат с помощью силы, как это делают ветеринары.
Ветеринарный метод
Врач ветеринарной медицины, анестезиолог-реаниматолог Виктория Фильштинская-Лялько объясняет, что коту можно дать таблетку следующим образом. Одной рукой возьмите таблетку и оттяните максимально вниз нижнюю челюсть пушистика, а другой положите “кругленькую” на корень языка. После этого сразу закройте коту рот, подняв его голову. Можно погладить по шее домашнего питомца.
— Зафиксируйте котика, держа рукой за холку одной рукой, а другой положите препарат на корень языка и погладьте горло домашнего питомца, чтобы он проглотил таблетку.
Но здесь необходимы небольшие навыки. Можно также измельчить таблетку и смешать с водой, вводить через шприц без иглы орально. Этот метод подходит, если препарат следует давать однократно или до недели.
Также таблетку коту можно дать с помощью таблеткодавателя. Это такое специальное устройство для того, чтобы вводить лекарство, объясняет эксперт.
— Третий способ, который поможет дать коту таблетку, – размельчить ее и развести водой, а дальше наполнить шприц полученной смесью, – говорит врач ветеринарной медицины.
Вкусный метод
Самый простой способ дать коту таблетку – это смешать ее вместе с вкусняшкой любимца. Однако, предостерегает специалист Фильштынская-Лялько, перед этим уточните у вашего врача, можно ли данный препарат совмещать с едой.
Такого же мнения и другой наш эксперт, ветеринарный диетолог. Василькова советует давать таблетку не самостоятельно, а, например, с паштетом или пастой, которой котик любит лакомиться. Кроме того, можно использовать таблетки, имеющие запах и вкус мяса или молока.
– Если таблетка большая, ее можно измельчить и перемешать с небольшим количеством пищи или вместе со лвуомством – пастой, паштетом, мясом. Но убедитесь, что кот съел таблетку, – говорит Василькова.
Что делать, если домашний любимец гиперэмоциональный
У каждого животного свой характер. Одни – довольно покладистые и меланхоличные, а другие – настоящие энерджайзеры. Во втором случае дать коту таблетку – настоящий квест для хозяина.
– Если у вас очень гиперэмоциональный, активный или агрессивный кот, то в этом случае лучше обратить внимание на препараты, которые можно использовать на кожу, если это обработка от паразитов, или на инъекционные медикаменты, если лечение более серьезное, – говорит ветеринарный врач Василькова.
Если же вы увидели образование пены во рту кота, не беспокойтесь, это вариант нормы. Скорее всего, у котика возникла реакция на горечь таблетки. Дайте домашнему любимцу время, чтобы слюноотделение уменьшилось.
Дать коту таблетку — дело непростое и требует определенных навыков и знаний. Но помните, самый оптимальный способ это сделать — все же дать таблетку с едой, вкусностями. Стоит стараться, чтобы котик съедал все самостоятельно, без применения радикальных методов.