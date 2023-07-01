Владельцы животных точно сталкивались с ситуацией, когда домашнему любимцу нужно дать таблетку, будь-то в профилактических целях или в лечебных. Мы расспросили экспертов, как дать таблетку коту и сделать это правильно, без ущерба для психического здоровья пушистика и нервов хозяина.

Все начинается с детства…

Ветеринарный диетолог Диана Василькова говорит, что лучше кота приучать есть таблетки еще с детства.

— Обычно, первые таблетки – это антипаразитные обработки, которые делаются перед первой вакцинацией в юном возрасте пушистика, – говорит эксперт.

Если вы все же потеряли тот момент, когда можно было приучить котика к таблетке, или у домашнего питомца возникла негативная ассоциация с “кругленькой”, тогда:

Заменяем форму препарата. Можно на пасту, суспензию, гель, который нужно перемешать с влажной пищей. Если и это не сработало, тогда придется вводить препарат с помощью силы, как это делают ветеринары.

Ветеринарный метод

Врач ветеринарной медицины, анестезиолог-реаниматолог Виктория Фильштинская-Лялько объясняет, что коту можно дать таблетку следующим образом. Одной рукой возьмите таблетку и оттяните максимально вниз нижнюю челюсть пушистика, а другой положите “кругленькую” на корень языка. После этого сразу закройте коту рот, подняв его голову. Можно погладить по шее домашнего питомца.

— Зафиксируйте котика, держа рукой за холку одной рукой, а другой положите препарат на корень языка и погладьте горло домашнего питомца, чтобы он проглотил таблетку.

Но здесь необходимы небольшие навыки. Можно также измельчить таблетку и смешать с водой, вводить через шприц без иглы орально. Этот метод подходит, если препарат следует давать однократно или до недели.

Также таблетку коту можно дать с помощью таблеткодавателя. Это такое специальное устройство для того, чтобы вводить лекарство, объясняет эксперт.

— Третий способ, который поможет дать коту таблетку, – размельчить ее и развести водой, а дальше наполнить шприц полученной смесью, – говорит врач ветеринарной медицины.

Вкусный метод

Самый простой способ дать коту таблетку – это смешать ее вместе с вкусняшкой любимца. Однако, предостерегает специалист Фильштынская-Лялько, перед этим уточните у вашего врача, можно ли данный препарат совмещать с едой.

Такого же мнения и другой наш эксперт, ветеринарный диетолог. Василькова советует давать таблетку не самостоятельно, а, например, с паштетом или пастой, которой котик любит лакомиться. Кроме того, можно использовать таблетки, имеющие запах и вкус мяса или молока.

– Если таблетка большая, ее можно измельчить и перемешать с небольшим количеством пищи или вместе со лвуомством – пастой, паштетом, мясом. Но убедитесь, что кот съел таблетку, – говорит Василькова.

Что делать, если домашний любимец гиперэмоциональный

У каждого животного свой характер. Одни – довольно покладистые и меланхоличные, а другие – настоящие энерджайзеры. Во втором случае дать коту таблетку – настоящий квест для хозяина.

– Если у вас очень гиперэмоциональный, активный или агрессивный кот, то в этом случае лучше обратить внимание на препараты, которые можно использовать на кожу, если это обработка от паразитов, или на инъекционные медикаменты, если лечение более серьезное, – говорит ветеринарный врач Василькова.

Если же вы увидели образование пены во рту кота, не беспокойтесь, это вариант нормы. Скорее всего, у котика возникла реакция на горечь таблетки. Дайте домашнему любимцу время, чтобы слюноотделение уменьшилось.

Дать коту таблетку — дело непростое и требует определенных навыков и знаний. Но помните, самый оптимальный способ это сделать — все же дать таблетку с едой, вкусностями. Стоит стараться, чтобы котик съедал все самостоятельно, без применения радикальных методов.