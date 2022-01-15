Як будувати плани на майбутнє

У кожної людини є свої мрії, бажання, цілі, які вона хоче здійснити протягом життя.

Проте більшість нехтує правилом планування, пускаючи події плином. І дарма. Про те, навіщо планувати майбутнє та як робити це правильно, дізнавалися Факти ICTV.

Навіщо будувати плани на майбутнє

Планування життя – це побудова конкретного плану на дні, місяці чи роки, де людина прописує свої найзаповітніші цілі. Це спосіб мотивувати себе, зробити своє життя більш структурованим та, в результаті, щасливим.

Для більшості проектування майбутнього здається нудним, тоді життя ніби втрачає свою непередбачуваність.

Проте люди, які проектують свій день сьогодні, розглядають життя як довгострокову перспективу. Вони не витрачають вільний час на безглузді речі та ставляться до свого майбутнього відповідально.

Ви готові до будь-яких обставин

Конкретний план дає змогу підготуватися до будь-якого перебігу подій. Думаючи про певне завдання, на підсвідомому рівні ми прописуємо найкращий та найгірший його варіант.

Звичайно, майбутнє непередбачуване. Неможливо прописати чіткий план, сподіваючись, що все піде за ним. Але набагато спокійніше мати в запасі кілька ідей, чим можна зайнятися, якщо все пішло шкереберть.

Правильні звички стануть частиною життя

Маючи конкретний список справ на тиждень чи місяць, ви припините нехтувати виконанням обов’язкових завдань. Завчасно плануючи тренування чи певну роботу, ви з більшою ймовірністю не витратите час дарма.

Життєві обставини щодня коректують плани на майбутнє, але сам процес написання списку підготує вас до будь-яких обставин.

Вам стане спокійніше

Не маючи конкретного списку завдань, дуже просто забути про щось. Тримати всі справи в голові – нестерпно. Аби нічого не пропустити, проектуйте не лише довгострокові цілі, а плануйте щоденні завдання.

Вам буде спокійно від думки, що всі пункти на сьогодні виконані, нічого не забуте, все йде за планом!

Не маючи чіткого розуміння того, які справи необхідно зробити якнайшвидше, ви ризикуєте прокинутись посеред ночі в холодному поту з думками про забуті наміри.

Правила для успішного планування майбутнього

Якщо у вас немає навіть приблизного плану майбутнього, розпишіть все, чому хотіли б навчитися та що хотіли б змінити у житті. Уявіть своє ідеальне життя через 10, 20 чи 50 років.

Правило 1. Систематизуйте цілі

Для зручності користуйтесь такою класифікацією:

глобальні цілі – купити власне житло чи автомобіль, стати мільйонером чи створити родину;

– купити власне житло чи автомобіль, стати мільйонером чи створити родину; мрії – розпишіть, чому хотіли б навчитися, куди з’їздити;

– розпишіть, чому хотіли б навчитися, куди з’їздити; короткострокові плани – те, що необхідно виконати найближчим часом (здати університетський проект або закінчити написання статті);

– те, що необхідно виконати найближчим часом (здати університетський проект або закінчити написання статті); щоденні завдання – це не лише ваш розпорядок дня, а й обов’язкові звички, які виховають у вас відчуття відповідальності та регулярності.

Правило 2. Встановіть власні дедлайни

До кожної цілі продумайте дедлайн. Давно хотіли піти на уроки малювання – виконайте це в найближчий місяць, мрієте купити власну квартиру – обміркуйте, скільки вам потрібно для цього часу.

Встановлюйте такі часові рамки, аби ви дійсно змогли досягнути мети.

Плануйте критично, краще поставити та виконати ціль вище власних можливостей на цей момент, ніж провалити мегаважку.

Правило 3. Продумайте алгоритм виконання

Плануйте не лише завдання, а й те, як ви їх будете виконувати.

Якщо хочете відкрити власну компанію, продумайте крок за кроком, як це буде відбуватися. Під час планування ви не лише зрозумієте, що потрібно робити, а й розрахуєте, скільки реального часу на виконання піде.

В результаті у вас буде чітка ціль, план її виконання та часові рамки, за які ви досягнете мети.

Правило 4. Розподіліть навантаження

Коли перед вами прописані всі найзаповітніші цілі, хочеться почати робити все і відразу, аби швидше все виконати. Так робити не варто!

Планування для того і потрібне, аби вибудувати чіткий алгоритм дій. Почніть з легких та цілком реальних завдань. Поступово збільшуйте навантаження.

Пам’ятайте, ваше планування майбутнього – це не пекельний список неможливих завдань, насамперед – це ваше щасливе майбутнє. Сьогодні ви працюєте на своє завтра!

Правило 5. Не забувайте про свої цілі

Час від часу заглядайте в щоденник, аби не забути про якісь завдання. Можливо, вам потрібно буде внести певні корективи в якийсь із планів.

Не забувайте мотивувати себе. Якщо розумієте, що руки опускаються, відкривайте ваш план життя, проаналізуйте, чи дійсно ви хочете того, що запланували. Якщо ваша мета не мотивує рухатись далі, можливо, ви і не про це мріяли!

Головні принципи успішного планування та досягнення цілей

Виходьте з зони комфорту

Пам’ятайте, там, де важко чи страшно – починається ваш розвиток. В морально комфортних умовах людина почувається розслаблено, припиняє рухатись вперед. Невеликий стрес – ключ до успішного майбутнього.

Не вимагайте всього і відразу

Ще ніхто не народився успішним бізнесменом, президентом чи керівником. Після закінчення університету вам не запропонують посаду директора чи керівника відділу.

Поступовий розвиток та кар’єрне зростання дозволять набиратися необхідного досвіду, навичок та нових знань.

Не перенавантажуйте себе

Не робіть з себе супергероя. Систематизація та регулярність допоможе не перенавантажувати себе. Краще три рази на тиждень ходити у спортзал, ніж раз на місяць катувати себе тригодинними тренуваннями.

Отримуйте насолоду від процесу

Складайте помірні плани на майбутнє. Не потрібно ставити за мету досягти всього, про що мрієте, за місяць чи рік. Якщо будете виважено ставитись до виконання поставлених цілей, робити все продумано, сам процес стане для вас насолодою.