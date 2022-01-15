Как строить планы на будущее

У каждого человека есть свои мечты, желания, цели, которые он хочет осуществить в течение жизни.

Однако большинство пренебрегает правилом планирования, пуская события на самотек. И зря. О том, зачем планировать будущее и как делать это правильно, узнавали Факты ICTV.

Зачем строить планы на будущее

Планирование жизни — это построение конкретного плана на дни, месяцы или годы, где человек прописывает свои самые заветные цели. Это способ мотивировать себя, сделать свою жизнь более структурированной и, в результате, счастливой.

Для большинства проектирование будущего кажется скучным, тогда жизнь будто теряет свою непредсказуемость. Однако люди, которые проектируют свой день сегодня, рассматривают жизнь как долгосрочную перспективу. Они не тратят время на бессмысленные вещи и относятся к своему будущему ответственно.

Вы готовы к любым обстоятельствам

Конкретный план позволяет подготовиться к любому ходу событий. Думая об определенном задании, на подсознательном уровне мы прописываем лучший и худший его вариант.

Конечно, будущее непредсказуемо, и невозможно прописать четкий план, надеясь, что все пойдет по нему. Но гораздо спокойнее иметь в запасе несколько идей, чем можно заняться, если все пошло кувырком.

Правильные привычки станут частью жизни

Имея конкретный список дел на неделю или месяц, вы перестанете пренебрегать выполнением обязательных заданий. Заблаговременно планируя тренировку или определенную работу, вы с большей вероятностью не потратите время даром.

Жизненные обстоятельства ежедневно корректируют планы на будущее, но сам процесс написания списка дел подготовит вас к любым обстоятельствам.

Вам станет спокойнее

Не имея конкретного списка задач, очень просто забыть о чем-то. Держать все дела в голове – невыносимо. Чтобы ничего не пропустить, проектируйте не только долгосрочные цели, но и планируйте ежедневные задачи.

Вам будет спокойно от мысли, что все задания на сегодня выполнены, ничего не забыто, все идет по плану!

Не имея четкого понимания того, какие дела необходимо выполнить как можно быстрее, вы рискуете проснуться посреди ночи в холодном поту и мыслями о забытых делах.

Правила для успешного планирования будущего

Если у вас нет даже приблизительного плана будущего, распишите все, чему хотели бы научиться и что хотели бы изменить в жизни. Представьте свою идеальную жизнь через 10, 20 или 50 лет.

Правило 1. Систематизируйте цели

Для удобства пользуйтесь такой классификацией:

глобальные цели – купить собственное жилье или автомобиль, стать миллионером или создать семью;

– купить собственное жилье или автомобиль, стать миллионером или создать семью; мечты — распишите, чему хотели бы научиться, куда съездить;

— распишите, чему хотели бы научиться, куда съездить; краткосрочные планы – то, что необходимо выполнить в ближайшее время (сдать университетский проект или закончить написание статьи);

– то, что необходимо выполнить в ближайшее время (сдать университетский проект или закончить написание статьи); ежедневные задания — это не только ваш распорядок дня, но и обязательные привычки, которые воспитают в вас чувство ответственности и регулярности.

Правило 2. Установите собственные дедлайны

К каждой цели продумайте дедлайн. Давно хотели пойти на уроки рисования – сделайте это в ближайший месяц, мечтаете купить собственную квартиру – обдумайте, сколько вам нужно для этого времени.

Ставьте такие временные рамки, чтобы вы действительно смогли дойти до конца.

Планируйте критично, лучше поставить и выполнить цель выше своих возможностей на данный момент, чем провалить мегасложную.

Правило 3. Продумайте алгоритм выполнения

Планируйте не только задания, но и то, как вы их будете выполнять.

Если хотите открыть собственную компанию, продумайте шаг за шагом, как это будет происходить. Во время планирования вы не только определите, что нужно делать, но и поймете, сколько реального времени на это уйдет.

В результате у вас будет четкая цель, план ее выполнения и временные рамки, за которые вы достигнете ее.

Правило 4. Распределите нагрузку

Когда перед вами прописаны все самые заветные цели, хочется начать делать все и сразу, лишь бы быстрее все выполнить. Так делать не стоит!

Планирование для того и нужно, чтобы выстроить четкий алгоритм действий. Начните с простых и вполне реальных задач. Постепенно увеличивайте нагрузку.

Помните, ваше планирование будущего – это не адский список невозможных задач, прежде всего – это ваше счастливое будущее. Сегодня вы работаете на свое завтра!

Правило 5. Не забывайте о своих целях

Время от времени заглядывайте в дневник, чтобы не забыть о каких-то задачах. Возможно, вам нужно будет внести определенные коррективы в какой-то из планов.

Не забывайте мотивировать себя. Если понимаете, что руки опускаются, открывайте ваш план жизни, проанализируйте, действительно ли вы хотите того, что запланировали.

Если ваша цель не мотивирует двигаться дальше, возможно, вы и не об этом мечтали!

Главные принципы успешного планирования и достижения целей

Выходите из зоны комфорта

Помните, там, где тяжело или страшно — начинается ваше развитие. В морально комфортных условиях человек чувствует себя расслабленно, прекращает двигаться вперед. Небольшой стресс – ключ к успешному будущему.

Не требуйте всего и сразу

Еще никто не родился успешным бизнесменом, президентом или руководителем. После окончания университета вам не предложат должность директора или управляющего отделом.

Постепенное развитие и карьерный рост позволят набираться необходимого опыта, навыков и новых знаний.

Не перегружайте себя

Не делайте из себя супергероя. Систематизация и регулярность поможет не перегружать себя. Лучше три раза в неделю ходить в спортзал, чем раз в месяц истязать себя трехчасовыми тренировками.

Получайте наслаждение от процесса

Составляйте умеренные планы на будущее. Не нужно ставить целью достичь всего, о чем мечтаете, за месяц или год. Если будете взвешенно относиться к выполнению поставленных целей, делать все продуманно, сам процесс станет для вас наслаждением.