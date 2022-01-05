Проблема багатьох людей у XXI столітті – нестача часу, аби зробити всі свої щоденні завдання!

Було б добре мати можливість додати кілька зайвих годин до доби. Але насправді все простіше, ніж здається. Проблема полягає в тому, що люди не вміють розпоряджатися власним часом. Про те, як навчитися планувати та встигати все, дізнавалися Факти ICTV.

Як розпоряджатися власним часом

Найперше, що потрібно запам’ятати – неможливо встигнути все! Особливо, якщо хочете робити це якісно. Не гайте час на самокопання та самопригнічення, якщо заплановану справу перенесли на завтра!

Не потрібно корчити з себе Юлія Цезаря та хапатися на всі справи одночасно! Лише концентрація та планування дозволять встигнути все!

Як все встигати: 10 корисних порад

Користуйтеся списками

Аби не тримати всі справи в голові, рекомендуємо завести щоденник. Кожного ранку або ввечері записуйте туди ваші щоденні завдання.

У щоденнику виділіть чотири блоки:

розпорядок дня – послідовно занотуйте що за чим ви будете виконувати;

– послідовно занотуйте що за чим ви будете виконувати; завдання на день – запишіть сюди всі справи, які необхідно обов’язково виконати;

– запишіть сюди всі справи, які необхідно обов’язково виконати; зустрічі – список людей, з якими необхідно зустрітись, зателефонувати чи написати;

– список людей, з якими необхідно зустрітись, зателефонувати чи написати; другорядні справи – ті, які бажано виконати, але не терміново;

Не відволікайтесь на дурниці

На роботі чи навчанні займайтеся саме професійними справами. Не відволікайтесь на телефонні дзвінки чи повідомлення. Можна поставити телефон на беззвуковий режим, так вам ніхто не заважатиме.

Робіть перерви

Якщо ви будете годинами сидіти над роботою, ваш мозок просто припинить сприймати інформацію. Кожну годину робіть 5-10 хвилин перерви. Нехай мозок відпочине.

Якраз в цей час можна поспілкуватися з друзями чи випити кави.

Сформуйте пріоритети

Починайте свою роботу з найважчого та найбільшого завдання. Вранці мозок більш сконцентрований, тому ви матимете більше сил та енергії для вирішення важких питань.

Також важливо доводити роботу до кінця. Якщо ви почали щось – зробіть це якісно та з логічним завершенням!

Навчіться відмовляти

Не беріть на себе роботу, якщо вона вам не під силу чи ви не маєте часу! Якщо ви будете хапатися за кожну справу, яку вішає на вас керівник, рано чи пізно у вас почнеться вигорання та апатія.

Це ж правило стосується не лише кар’єри. Якщо ви не навчитеся казати “Ні” – вами будуть користуватися! Поставте себе та свої бажання в пріоритет. Не маєте сил, часу чи бажання на виконання певної справи – відмовляйте!

Регулярність

Не залишайте купу справ на один день. Ви просто фізично не зможете зробити все. Регулярність дозволить мінімізувати стрес та виконати всі необхідні завдання.

Якщо ви маєте певне хобі – спорт, вивчення англійської чи танці, рекомендуємо завести трекер звичок. На ньому ви можете відмічати дні, коли будете приділяти час конкретним заняттям.

Рутинні справи не заважатимуть творчим вподобанням, а регулярність їх виконання стане звичною справою.

Установіть часові рамки

Встановлюйте власні дедлайни. До кожної справи напишіть приблизний час виконання, так ви навчитеся оцінювати свої ресурси та ефективніше планувати день. Деякі завдання можна виконати протягом години, інші – за декілька хвилин.

Фіксація часу дозволить не розтягувати справу та зробити все вчасно.

Вільний час з користю

Вільний час – це джерело нових можливостей, тому варто його проводити з користю для свого розвитку. Часто ми витрачаємо його на безглузді речі, які не несуть нічого корисного.

Коли ви їдете на роботу чи пішли на прогулянку – послухайте аудіокнигу чи подкасти, подумайте про важливі плани чи завдання, знайдіть вирішення певних проблем.

Але 30-40 хвилин улюбленого серіалу чи фільму ніхто не відміняв! Якщо ви розслабляєтесь під час їх перегляду – не відмовляйте собі в цьому!

Делегуйте

Ваш час коштує дорого. Тому менш важливі справи або справи, в яких ви не зовсім компетентні, краще доручати комусь іншому. А самі займіться чимось більш пріоритетним.

Енергія та мотивація

Знайдіть справу, яка буде надихати вас. Це може бути спорт, книги, танці чи малювання. Дайте волю творчим польотам.

Коли ви будете знаходити час для власних вподобань – мозок відпочиватиме від роботи. Ви не лише насолоджуватиметеся своїм хобі, а й станете більш продуктивними на роботі.

Хвилинка психології. Після кожної, навіть не значної, виконаної роботи – хваліть себе! Щиро хваліть. Ваша підсвідомість має розуміти, що вся виконана робота – виконана не дарма.