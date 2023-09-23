Для того, щоб наступного року отримати гарний врожай, потрібно попрацювати заздалегідь. Це знають відповідальні садівники, які не нехтують обрізкою фруктових дерев восени. До якого числа можна проводити цю маніпуляцію, як це робити та про особливості обрізки кожного типу дерева – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Для чого обрізати фруктові дерева

Садівники обрізають фруктові дерева восени з метою видалення старих гілок, що сприяє формуванню нових та молодих пагонів. Також обрізка допомагає розчистити доступ сонця до плодів, а це і впливає на швидкість дозрівання та кількість врожаю.

Крім того, обрізка фруктових дерев додає їм життєвих сил, оздоровлює рослину, продовжує роки плодоношення та попереджає розвиток хвороб.

Зараз дивляться

Залежно від мети обрізки фруктових дерев її поділяють на санітарну, проріджувальну, відновлювальну, регулювальну та формуючу.

Санітарна

Її мета – видалення старих, сухих, пошкоджених чи хворих гілок. Це дасть змогу уникнути поширення багатьох хвороб та збереже плодоносні властивості дерева.

Проріджувальна

Тут головне – обрізати гілки у частині їх відходження від скелетної гілки. Це сприяє плодючості та росту нових пагонів.

Відновлювальна

Якщо дерево зазнало ушкоджень внаслідок заморозків, граду, шквального вітру, то рослині необхідне відновлення, що полягає у видаленні відповідних гілок.

Регулювальна

Проводиться з метою збереження балансу росту та плодоношення дерева. Полягає у видаленні зайвих пагонів.

Формуюча

Таку форму обрізки фруктових дерев потрібно проводити у перші роки росту. Це допоможе надати їм необхідну структуру та форму. Також вкорочуються усі зайві частини, щоб промені сонця мали доступ до усіх частин дерева.

Коли обрізати фруктові дерева

Недосвідчені садівники запитують: “До якого числа обрізати фруктові дерева?” Це є некоректним формулюванням, оскільки все залежить від типу дерева та кліматичних умов вашого регіону. Загальним правилом є лише те, що обрізку фруктових дерев потрібно проводити тоді, коли облетить все листя.

І пам’ятайте, що обрізка здорових однорічних пагонів напередодні зими зовсім небажана, а ось ослаблених заражених частин необхідно позбутися. Загалом напередодні зими краще обмежитися лише найбільш необхідними заходами – видаленням гілок, які взимку марно забиратимуть у дерева поживні речовини.

Як обрізати фруктові дерева

Існують загальні правила обрізки фруктових дерев восени. Зазвичай, у цей період проводиться саме санітарна обрізка дерев. По-перше, потрібно позбутися великих зламаних або засохлих гілок, і тих, що ростуть надто близько одна до одної. Обрізати варто як найслабші частини, так і гілки, які ростуть під гострим кутом.

Важливо! Всі інструменти, якими ви будете користуватися для обрізування гілок, мають бути гостро наточені й ретельно продезинфіковані.

По-друге, потрібно усі зрізи змазати садовим варом або фарбою на оліфі. Зокрема, рани на сухих гілках обробляють одразу, а на молодих – тільки через добу.

Але для кожного типу дерева існують свої особливості обрізки. Зокрема молоді вишня, слива і груша погано переносять осінню обрізку, тому краще не вдаватися до цієї маніпуляції у цей період. А от гілки цих же багаторічних рослин можна і вкоротити.

Яблуня

У листопаді до заморозків потрібно зрізати всі молоді гілки, які виросли за літо і почали загущувати крону. Як правило, виконується санація крони. Обрізку дерева не потрібно проводити щороку.

Груша

Санітарну обрізку груші потрібно проводити у той період, коли на вулиці зберігається плюсова температура.

Якщо ж раптом вдарили морози, то процедуру варто перенести на весну. В іншому випадку рани, що залишилися після обрізування, не тільки не загояться, а й спричинять промерзання гілок. Тож, як показує практика, найкращий місяць для обрізки груші – вересень.

Слива

Дерево обрізають у середині вересня – на початку жовтня (після листопаду), щоб воно встигло підготуватися до зимівлі. Але не проводьте обрізу старих слив, краще залиште це на весну. Бо рани на багаторічних рослинах загоюються повільно, часто з них починає текти камедь. Зимові ж морози можуть згубити дерево.

Обрізку старих гілок восени не проводять, лише тих, які вражені комахами та хворобами. Також вкорочують занадто активно зростаючі пагони.

Вишня

Восени вишню піддають лише санітарній обрізці. Час проведення процедури залежить від погодних та кліматичних умов місцевості. Наприклад, у регіоні з прохолодним кліматом вишню обрізають у вересні, а у місцях із теплими зимами цілком допустиме обрізування у жовтні.

Абрикос

Восени обов’язково варто видалити всі хворі, сухі та поламані гілки, прорідити крону, видаливши пагони і частини, що ростуть усередину. Абрикос є культурою теплолюбною, тож намагайтеся не завдавати йому глибоких порізів. А якщо вже так сталося, то обробіть рану мідним купоросом і замажте садовим варом.

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