Для того, чтобы в следующем году получить хороший урожай, нужно потрудиться заранее. Это знают ответственные садоводы, которые не пренебрегают обрезкой фруктовых деревьев осенью. До какого числа можно проводить данную манипуляцию, как это делать и об особенностях обрезки каждого типа дерева — читайте в материале Фактов ICTV.

Для чего обрезать фруктовые деревья

Садоводы обрезают фруктовые деревья осенью с целью удаления старых ветвей, что способствует формированию новых и молодых побегов. Также обрезка помогает расчистить доступ солнца к плодам, а это влияет на скорость созревания и количество урожая.

Кроме того, обрезка фруктовых деревьев добавляет им жизненных сил, оздоравливает растение, продлевает годы плодоношения и предупреждает развитие болезней.

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В зависимости от цели обрезки фруктовых деревьев ее разделяют на санитарную, прореживающую, восстановительную, регулирующую и формирующую.

Санитарная

Ее цель — удаление старых, сухих, поврежденных или больных ветвей. Это позволяет избегать распространения многих болезней и сохранять плодоносные свойства дерева.

Прореживающая

Здесь главное — обрезать ветви в части их отхождения от скелетной ветви. Это способствует плодовитости и росту новых побегов.

Восстановительная

Если дерево получило повреждения в результате заморозков, града, шквального ветра, то растению необходимо восстановление, заключающееся в удалении соответствующих ветвей.

Регулирующая

Проводится с целью сохранения баланса роста и плодоношения дерева. Заключается в удалении лишних побегов.

Формирующая

Такую форму обрезки фруктовых деревьев нужно проводить в первые годы роста. Это поможет придать им необходимую структуру и форму. Также укорачиваются все лишние части, чтобы лучи солнца имели доступ ко всем частям дерева.

Когда обрезать фруктовые деревья

Неопытные садоводы задают вопрос: “До какого числа обрезать фруктовые деревья?” Это некорректная формулировка, поскольку все зависит от типа дерева и климатических условий вашего региона. Общим правилом является лишь то, что обрезку фруктовых деревьев нужно проводить тогда, когда облетят все листья.

И помните, что обрезка здоровых однолетних побегов накануне зимы совсем нежелательна, а вот от ослабленных или зараженных частей необходимо избавиться. В целом накануне зимы лучше ограничиться лишь самыми необходимыми мероприятиями — удалением веток, которые зимой напрасно отнимают у дерева питательные вещества.

Как обрезать фруктовые деревья

Существуют общие правила обрезки фруктовых деревьев осенью. Обычно, в этот период проводится именно санитарная обрезка. Во-первых, нужно избавиться от больших сломанных или засохших ветвей, и тех, что растут слишком близко друг к другу. Обрезать стоит как слабые части, так и ветви, которые растут под острым углом.

Важно! Все инструменты, которыми вы будете пользоваться для обрезки ветвей, должны быть остро наточены и тщательно продезинфицированы.

Во-вторых, нужно все срезы смазать садовым варом или краской на олифе. В частности, раны на сухих ветвях обрабатывают сразу, а на молодых — только через сутки.

Но для каждого типа дерева существуют свои особенности обрезки. В частности, молодые вишня, слива и груша плохо переносят осеннюю обрезку, поэтому их лучше оставить в покое. А вот ветви этих же многолетних растений можно и укоротить.

Яблоня

В ноябре до заморозков нужно срезать все молодые ветки, которые выросли за лето и начали загущать крону. Как правило, выполняется санация кроны. Обрезку дерева не нужно проводить каждый год.

Груша

Санитарную обрезку груши нужно осуществлять в тот период, когда на улице сохраняется плюсовая температура.

Если же вдруг ударили морозы, то процедуру стоит перенести на весну. В противном случае раны, оставшиеся после обрезки, не только не заживут, но и вызовут промерзание ветвей. Поэтому, как показывает практика, лучший месяц для обрезки груши — сентябрь.

Слива

Дерево обрезают в середине сентября – начале октября (после листопада), чтобы оно успело подготовиться к зимовке. Но не проводите обрезку старых слив, лучше оставьте это на весну. Это обусловлено тем, что раны на многолетних растениях заживают медленно, часто из них начинает течь камедь. Зимние же морозы могут погубить дерево.

Обрезку старых ветвей осенью не проводят, только тех, которые поражены насекомыми и болезнями. Также укорачивают слишком активно растущие побеги.

Вишня

Осенью вишню подвергают только санитарной обрезке. Время проведения процедуры зависит от погодных и климатических условий местности. Например, в регионе с прохладным климатом вишню обрезают в сентябре, а в местах с теплыми зимами вполне допустима обрезка в октябре.

Абрикос

Осенью обязательно стоит удалить все больные, сухие и поломанные ветки, проредить крону, удалив побеги и части, растущие внутрь. Абрикос является культурой теплолюбивой, поэтому старайтесь не наносить ему глубоких порезов. А если уж так случилось, то обработайте рану медным купоросом и замажьте садовым варом.

К слову, ранее Факты ICTV писали, когда и как сажать голубику осенью.