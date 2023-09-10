Лохина є справжньою знахідкою, адже вона смачна, багата на антиоксиданти, наповнена магнієм та іншими поживними речовинами. Але коштує вона чимало, навіть у сезон ціна доходить до 100-200 грн за кг. Тож кращим рішенням, аби зекономити та зробити так, щоб ця ягідка була у вас на столі – посадити її на власному городі.

Коли і як садити лохину восени – Фактам ICTV розповів спеціаліст із захисту рослин та комах Олексій Колесник.

В якому місяці садити лохину

Найкращий час для висадження лохини восени – жовтень.

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– У жовтні, коли лохина починає скидати листя, вповільнюються всі процеси життєдіяльності та рослина починає входити у стан зимівлі – це найкращий час для її висадження, – говорить експерт з рослин та комах.

Особливості висадження лохини восени

Під час висадження лохини потрібно врахувати її потреби. По-перше, цій рослині необхідне сонячне місце, по-друге, треба попіклуватися про спеціальний ґрунт: пухкий, добре дренований та кислий. Експерт радить зупинити свій вибір на торфі з додаванням піску та хвойного опаду.

Крім того, подбайте, аби саджанець лохини був здоровий та із закритою, добре розвиненою кореневою системою. Якщо ви живите у регіоні з більш прохолодним кліматом, то обирайте низькорослу канадську лохину, якщо у теплих районах, де літо спекотне і довготривале, то зупиніться на сортах садової лохини.

Не варто обирати і надто молоді саджанці – в однорічних одразу після висадження видаляють слабкі гілки, решту вкорочують наполовину. Тож краще обрати рослину дворічного та трирічного віку.

Як садити лохину восени: покрокова інструкція

Аби посадити лохину і вона дала врожай наступного року, потрібно скористатися нашою інструкцією.

Крок 1. Підготуйте лунки

Перше, що необхідно зробити – це підготувати лунки. Вони мають відповідати розміру вашої лохини, зазвичай це ямки глибиною та шириною 50 см.

На дно ямки потрібно вислати хвойний опад. Це перепрілий, слабо розкладений шар хвої та іншої рослинності, що опала (шишок, кори, листя, гілочок).

Крок 2. Дотримуйтесь дистанції

Під час висадження лохини потрібно дотримуватися оптимальної схеми – між рослинами в рядку має бути 60 см для низькорослих кущів та 1,5 м для високорослих. Між рядами повинно бути не менше 2 м.

Крок 3. Висадіть лохину

Кореневу систему лохини, яку будете висаджувати, потрібно акуратно розмістити у заздалегідь підготовлені лунки. Не забудьте, що лунки мають бути відповідної глибини, а всередині устелені хвойною “ковдрою”.

– Обережно розмістіть в ямці кореневу систему рослини, злегка заглиблюючи кореневу шийку та заповнюючи пустий простір кислим торфом, щільно утрамбовуючи. Зверху також необхідно замульчувати (вкрити, – Ред.) хвойним опадом, – додає Колесник.

Який догляд потрібен лохині після висадження

Перше, на що потрібно звернути увагу під час догляду за лохиною після висадження – це полив. Поки саджанець рослини не укоріниться, потрібно щоб земля постійно була вологою. Для цього варто протягом не одного тижня забезпечувати лохині щоденний полив.

Якщо погода видасться посушливою, то лохину потрібно поливати двічі на тиждень. Найкращий час для поливу – ранок або вечір. А за спекотної погоди бажано ще й обприскувати кущі холодною водою.

Багато хто, аби рослина прижилася як слід, вдається до підживлення садженців. Але, застерігає експерт, не всі добрива підходять лохині.

– Під час догляду за лохиною необхідно врахувати, що вона не переносить деякі добрива, які абсолютно звичні для інших рослин. Наприклад, гній, біогумус, компост та всі добрива, які містять хлор, – говорить експерт з безпеки рослин та комах.

І пам’ятайте, що молодий саджанець зможе порадувати врожаєм лише на третій рік життя.

– Щоб цей врожай був гарним, можна висаджувати поруч різні сорти лохини. Перезапилення дуже добре впливає на її плодоношення, – ділиться секретом експерт.

До речі, раніше нутриціолог розповів Факам ICTV, чим корисна лохина і скільки її можна з’їсти в день.