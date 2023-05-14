Виростити щось своїми руками – особливе задоволення, а коли це відбувається взагалі з нуля, то відчуваєш справжню магію. Ось була кісточка сливи, а через деякий час це вже дерево, яке дає плоди. Тож, якщо у вас є час та натхнення, хутчіш читайте поради на Фактах ICTV, як виростити сливу з кісточки.

Ми поставили всі найпоширеніші запитання щодо кропіткого процесу вирощування сливи з кісточки у домашніх умовах викладачу біології та блогерці Ліліані Лавринець.

Чи можна виростити з кісточки сливу?

Експерт каже, що виростити з кісточки сливу, звісно, можливо, але це дуже довгий і клопітний процес. Тож як це зробити?

Як правильно посадити кісточку від сливи?

Процес висадження кісточки сливи складається з декількох важливих етапів: підготовчого, етапу пророщування та безпосередньо висадження.

Перший етап: підготовчий

Для початку потрібно знайти кісточку. Краще буде пошукати її під деревом сливи, адже там вона перебула зиму та пройшла таку собі стратифікацію. Тож готова до швидкого зростання. А можна і взагалі знайти таку кісточку, яка уже проросла під деревом. Тож беріть її і навіть не задумуйтесь, радить Лавринець.

Довідка. Стратифікація – це процес, що штучно створює зимові умови (холод і вологу), унаслідок чого відбувається прискорення проростання насіння.

Якщо ви все ж таки не знайшли такої кісточки, то купляйте сливу в магазині або на ринку. Але важливо, щоб вона була м’якою. Експерт радить взяти декілька слив, аби збільшити шанси на пророщування.

Далі зчищаємо з плода всю м’якоть і виймаємо кісточки. Важливо м’якоть розчавити так, щоб не пошкодити зернятко всередині.

Після цього кісточки потрібно просушити. Швидше буде, якщо покласти їх у місце, куди потрапляє сонце. Пізніше ті зернятка потрібно помістити у воду на 1-3 год.

– Якщо кісточки потонули, то вони всередині наповнені, тобто можуть прорости, а ті, що залишилися на поверхні, пусті, тобто діла з них не буде, – говорить Лавринець.

Другий етап: пророщування

Краще скористатися методом холодного пророщування насіння – він найкраще підійде для сливи. Але він проводиться не пізніше листопада.

– Такий метод загартовує зернинки, тобто це те ж саме, що кісточка після зими, – каже експерт.

Тож потрібно взяти ємність (судочок, пакет або горщик) і наповнити її компостом. Важливо, щоб компост був вологим від початку, а пізніше його раз на місяць потрібно буде зволожувати.

Після цього в ґрунт кладемо насіння та присипаємо землею. Пізніше ставимо нашу ємність із насінням у холодильник або морозильну камеру на 5-7 місяців. Температура там повинна бути +2-5 градусів.

Третій етап: висаджування

Далі потрібно висадити нашу кісточку сливи у горщик. Важливо взяти ту землю, в якій надалі буде зростати дерево, тобто ґрунт з ділянки. Також можна туди трохи додати перегною.

– Землю завжди зволожуємо. І завжди розпочинаємо будь-яку посадку або пересадку з першого шару – дренажу. Добре, якщо це керамзит, або це може бути і звичайне каміння. Що робить дренаж? Запобігає загниванню коріння рослини, тобто, якщо перелити рослину, більша частина води стече у дренажні отвори, саме це і запобігає загниванню коріння, – пояснює садівник.

Як з кісточки виростити саджанець?

Влітку варто змінювати місце перебування нашої майбутньої сливи.

– Насіннячко росте собі у горщику, потім виносимо його на вулицю, потім знову ставимо вдома. Тобто ми поступово даємо саджанцю звикнути до температури на вулиці. Після того, як саджанець проведе літо трохи в умовах кімнатних, трохи у вуличних, можна його висаджувати на ділянку. Це найкраще робити на початку листопада, щоб у саджанця був час прийнятись і він гарно загартувався першими морозами, – розповідає Лавринець.

Догляд за сливою не відрізняється від догляду за іншими рослинами. Сливу потрібно вчасно поливати, оприскувати та забезпечити для неї правильне освітлення. Найкраще для саджанця сливи – це сонячне місце з можливим затіненням. Добре посадити дерево біля слив, так комахи будуть запилювати вже наявні дерева разом із саджанцем.

Найбільші помилки при вирощуванні сливи з кісточки?

Першою грубою помилкою є взяти не ту кісточку – дістати з води ту, яка спливла. Просто з неї нічого не вийде, бо вона пуста і не дасть росту.

– У цьому методі вирощення сливи кожен етап важливий, і не можна пропускати нічого з вищеперерахованого, – зазначає експерт.

Також до найчастіших помилок належить неправильна температура під час проростання кісточки сливи. Багато хто забуває про кісточку в холодильнику та не поливає її протягом п’яти місяців дозрівання.

Скільки часу знадобиться, щоб виростити сливу з кісточки?

Загалом плодоношення сливи настає аж на 5-7 рік після висадження в ґрунт. А саджанець сливи можна буде висаджувати приблизно через 9 місяців – один рік.

Пришвидшити останній процес можна, якщо взяти кісточку після зимівлі. Тоді не знадобиться метод холодного пророщення.

– І то не факт, що дерево буде родити, бо зазвичай садові дерева, вирощені в домашніх умовах, ростуть як декоративні культури. Але експерементувати можна і навіть треба. Можливо, саме ви будете тим щасливчиком, який із кісточки зможе виростити смачнющу сливу. Успіху в садівництві, – каже Лавринець.