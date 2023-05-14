Вырастить что-то своими руками – особое удовольствие, а когда это происходит вообще с нуля, то чувствуешь настоящую магию. Вот была косточка сливы, а через некоторое время это уже дерево, дающее плоды. Так что если у вас есть время и вдохновение, то скорее читайте советы на Фактах ICTV, как вырастить сливу из косточки.

Мы задали все самые распространенные вопросы относительно кропотливого процесса выращивания сливы из косточки в домашних условиях преподавателю биологии и блогеру Лилиане Лавринец.

Можно ли вырастить из косточки сливу?

Эксперт говорит, что вырастить из косточки сливу, конечно, возможно, но это очень долгий и хлопотный процесс. Как же это сделать?

Как правильно посадить косточку от сливы?

Процесс высадки косточки сливы состоит из нескольких важных этапов: подготовительного, этапа проращивания и непосредственно высадки.

Первый этап: подготовительный

Для начала нужно найти косточку. Лучше будет поискать ее под деревом сливы, ведь там она провела зиму и прошла некую стратификацию. Так что готова к быстрому росту. А можно и вообще найти такую косточку, которая уже проросла под деревом. Так что берите ее и даже не задумывайтесь, советует Лавринец.

Справка. Стратификация – это процесс, искусственно создающий зимние условия (холод и влагу), вследствие чего происходит ускорение прорастания семян.

Если вы все же не нашли такую косточку, то покупайте сливу в магазине или на рынке. Но важно, чтобы она была мягкая. Эксперт советует взять несколько слив, чтобы увеличить шансы на успех.

Далее счищаем с плода всю мякоть и вынимаем косточки. Важно мякоть раздавить так, чтобы не повредить зернышко внутри.

После этого косточки нужно просушить. Быстрее будет, если положить их в место, куда попадает солнце. Позже те зернышки нужно поместить в воду на 1-3 ч.

— Если косточки утонули, то они внутри наполненные, то есть могут прорости, а те, что остались на поверхности, пустые, то есть толку от них не будет, — говорит Лавринец.

Второй этап: проращивание

Лучше воспользоваться методом холодного проращивания семян – он лучше всего подойдет для сливы. Но он проводится не позже ноября.

– Такой метод закаляет зернышки, то есть это то же самое, как косточка после зимы, – говорит эксперт.

Поэтому нужно взять емкость (судочек, пакет или горшок) и наполнить ее компостом. Важно, чтобы компост был влажным изначально, а позже его раз в месяц нужно будет увлажнять.

После этого в почву кладем семена и присыпаем землей. Позже ставим нашу емкость с семенами в холодильник или морозильную камеру на 5-7 месяцев. Температура там должна быть +2-5 градусов.

Третий этап: высадка

Далее нужно высадить нашу косточку сливы в горшок. Важно взять ту землю, в которой в дальнейшем будет расти дерево, то есть почву с участка. Также можно туда чуть-чуть добавить перегноя.

– Землю всегда увлажняем. И всегда начинаем любую посадку или пересадку с первого слоя – дренажа. Хорошо, если это керамзит, или это могут быть и обычные камни. Что делает дренаж? Предотвращает загнивание корней растения, то есть, если перелить растение, то большая часть воды стечет в дренажные отверстия, именно это и предотвращает загнивание корней, — объясняет садовник.

Как из косточки вырастить саженец?

Летом следует менять место обитания нашей будущей сливы.

— Косточка растет себе в горшке, потом выносим его на улицу, потом снова ставим дома. То есть, мы постепенно даем саженцу привыкнуть к температуре на улице. После того, как саженец проведет лето немного в условиях комнатных, немного уличных, можно его высаживать на участок. Это лучше делать в начале ноября, чтобы у саженца было время приняться и он хорошо закалился первыми морозами, — рассказывает Лавринец.

Уход за сливой не отличный от других растений. Сливу нужно вовремя поливать, опрыскивать и обеспечить ей правильное освещение. Лучшим для саженца сливы будет солнечное место с возможным затенением. Хорошо посадить дерево возле слив, так насекомые будут опылять давние деревья вместе с саженцем.

Самые частые ошибки при выращивании из косточки сливы?

Первой грубой ошибкой является взять не ту косточку — достать из воды ту, что всплыла. Просто из нее ничего не выйдет, потому что она пуста и не даст роста.

– В данном методе выращивания сливы каждый этап важен, и нельзя пропускать ничего из вышеперечисленного, – отмечает эксперт.

Также к наиболее частым ошибкам принадлежит неправильная температура при прорастании косточки сливы. Многие забывают о косточке в холодильнике и не поливают ее в течение пяти месяцев созревания.

Сколько времени понадобится, чтобы вырастить сливу из косточки?

В целом плодоношение сливы наступает на 5-7 год после высадки ее в почву. А саженец сливы можно будет высаживать примерно через 9 месяцев — один год.

Ускорить последний процесс можно, если взять косточку после зимовки. Тогда не понадобится метод холодного проращивания.