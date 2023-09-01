Вересень – чудовий час для риболовлі! З наближенням холодів риба збільшує свою вагу, переходить до нових місць і стає більш активною. Рибалка має гарні можливості для ловлі щуки, окуня, головеня, в’язя та інших видів риб.

Детальний календар рибалки на вересень 2023 допоможе обрати вдалий день для кльову.

Календар рибалки на вересень 2023

Найсприятливіший період для риболовлі у вересні 2023: 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

для риболовлі у вересні 2023: 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Хороший період для риболовлі у вересні 2023: 4, 5, 6, 12, 13, 18, 25, 26, 27.

для риболовлі у вересні 2023: 4, 5, 6, 12, 13, 18, 25, 26, 27. Поганий період для риболовлі у вересні 2023: 1, 2, 3, 14, 16, 17, 28, 30.

для риболовлі у вересні 2023: 1, 2, 3, 14, 16, 17, 28, 30. Несприятливий період для риболовлі у вересні 2023: 15, 29.

Поради для риболовлі у вересні

У перший місяць осені важливо стежити за зміною погоди. Найкращим часом для риболовлі у вересні вважають безвітряну похмуру погоду, яка тримається упродовж декількох днів.

Крім того, риба може гарно клювати, коли на зміну холодним дням приходять теплі. І навпаки – якщо теплі дні змінюються на холодні, кльов погіршиться.

Місце для вдалої риболовлі у вересні

У вересні через спад температури риба переходить із мілководдя у глибші шари, тому улов варто шукати на різних глибинах і локаціях.

Ідеальним місцем для риболовлі у вересні 2023 є глибокі ями та перепади глибини.

У перший місяць осені експерти радять вдаватися до дальніх закидів або ловити рибу з човна. У цей період активізується кльов щуки, плотви, окуня, карпа та ляща.

Джерело: ФішХаб