Сентябрь — отличное время для рыбалки! С приближением холодов рыба увеличивает свой вес, переходит к новым местам и становится более активной. У рыбака есть хорошие возможности для ловли щуки, окуня, голавля, язя и других видов рыб.

Подробный календарь рыбака на сентябрь 2023 поможет выбрать удачный день для клева.

Календарь рыбалки на сентябрь 2023

Самый благоприятный период для рыбалки в сентябре 2023: 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

для рыбалки в сентябре 2023: 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Хороший период для рыбалки в сентябре 2023: 4, 5, 6, 12, 13, 18, 25, 26, 27.

для рыбалки в сентябре 2023: 4, 5, 6, 12, 13, 18, 25, 26, 27. Плохой период для рыбалки в сентябре 2023: 1, 2, 3, 14, 16, 17, 28, 30.

для рыбалки в сентябре 2023: 1, 2, 3, 14, 16, 17, 28, 30. Неблагоприятный период для рыбалки в сентябре 2023: 15, 29.

Советы для рыбалки в сентябре

В первый месяц осени важно следить за изменением погоды. Лучшим временем для рыбалки в сентябре считают безветренную пасмурную погоду, которая держится в течение нескольких дней.

Кроме того, рыба может хорошо клевать, когда на смену холодным дням приходят теплые. И наоборот — если теплые дни сменяются холодными, клев ухудшится.

Место для удачной рыбалки в сентябре

В сентябре из-за спада температуры рыба переходит с мелководья в более глубокие слои, поэтому улов стоит искать на разных глубинах и локациях.

Идеальным местом для рыбалки в сентябре 2023 являются глубокие ямы и перепады глубины.

В первый месяц осени эксперты советуют прибегать к дальним забросам или ловить рыбу с лодки. В этот период активизируется клев щуки, плотвы, окуня, карпа и леща.

Источник: ФишХаб