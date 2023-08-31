На тест-драйв Фактів ICTV потрапив купеподібний кросовер чи, радше, хетчбек із рисами кросовера – DS 4 у версії Trocadero Cross.

Що ховається під футиристичною обгорткою DS 4 Trocadero Cross – читайте у нашому огляді.

Дизайн DS 4

Починаємо з козирів DS 4, адже дизайн не залишає байдужими перехожих і водіїв інших авто. І недарма, адже перед нами переможець у номінації Найкрасивіший автомобіль року 2022, нагороджений Міжнародним журі 37-го автомобільного фестивалю.

DS 4 у версії Trocadero Cross виділяють глянсові чорні релінги на даху, стилізовані під алюміній накладки на бамперах та емблеми Cross на передніх дверях.

Незвична та приваблива оптика, видвижні ручки дверей, увага до деталей і неординарні рішення – все це створює сучасний і сміливий образ DS 4 Trocadero Cross.

Салон DS 4

Очевидно, що такий сміливий дизайн мав би знайти продовження й у інтер’єрі DS 4 Trocadero Cross. Так і є, в салоні все дуже футуристично та навіть дещо космічно. Зробити не так, як у всіх – мабуть, було одним із пунктів у розробників дизайну інтер’єру.

З водійського місця інтер’єр більше нагадує кабіну пілота невеличкого бізнес-джета, аніж салон автомобіля, та в цьому є особливий шарм. Для оздоблення салону використані максимально якісні матеріали та виконано все на рівні преміальних брендів.

Сподобалася мультимедійна система DS Iris, яка приємно здивувала якістю зображення, проте інколи все ж задумувалась і підгальмовувала.

Мультимедійна система підтримує бездротові Apple CarPlay та Android Auto, що для сьогодення дуже актуально.

Також привертає увагу DS Smart Touch – 5-дюймовий сенсорний блок керування, яким можна відкривати меню та пришвидшити процес пошуку необхідних функцій.

Це цікаве рішення, незвичне, проте радше для естетичного задоволення, ніж для практичного користування.

Для керування клімат-контролем є фізичні кнопки – і це радує, адже під час руху із сенсорним екраном працювати складніше.

Цифровий кластер панелі приладів доповнює загальну футуристичну картину, проте є дуже легким для візуального сприйняття та не потребує особливого часу для звикання, на відміну від системи мультимедіа.

Салон компактний, за простором більше нагадує хетчбек. Якщо спереду місця вдосталь, то ось позаду дещо відчувається брак вільного простору. Не скажу, що салон маленький, але досить компактний.

Те ж саме стосується й багажника – його об’єм становить 430 л.

Динаміка DS 4

Тестовий DS 4 Trocadero Cross був оснащений турбодизельним двигуном об’ємом 1,5 л, потужністю 130 к. с. і максимальним крутним моментом 300 Нм.

Двигун працює в парі з 8-АКПП.

Доволі бадьорий дизельний мотор доповнює цілком зрозумілий і передбачуваний автомат. Ось тут у мене питань жодних – максимально збалансована робота мотора та коробки, як на мене.

Все це доповнюють низькі витрати палива, які у місті становлять близько 6,5 л на 100 км, а на трасі, за помірної їзди, результат здивував показником у менш ніж 5 л.

Також здивував комфорт підвіски та рівень шумоізоляції, який вдало підкреслила хороша акустична система.

Повного приводу немає, проте я не впевнений, що він потрібен для посякдення DS 4 Trocadero Cross.

Скільки коштує DS 4

Базова версія DS 4 Performance Line 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 коштує 1 319 900 грн.

Максимальна версія DS 4 Trocadero Cross 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 – 1 319 900 грн.

Аналогічні комплектації, але у виконанні з бензиновим двигуном 1.6 PureTech 215 АКПП-8, обійдуться дорожче орієнтовно на 20 тис. грн.

Підсумок

Стильний, сучасний, місцями надто футуристичний, компактний та економічний – таким я побачив DS 4 Trocadero Cross. Вирішувати, як завжди, вам.