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Викинути балон і допомогти ЗСУ: де в Києві здати використаний газовий балон

28 Лютого 2023, 10:50
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Газовий балон, контейнер для балонів
Джерело: КМДА

Кияни, які мають використаний газовий балон, можуть здати його на потреби Збройних сил України. Таку ініціативу запровадив Волонтерський штаб територіальної оборони Обухівщини та КП Київкомунсервіс.

Ідея проста: українці здають використані балони, волонтери їх повторно заправляють і відправляють на потреби ЗСУ. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, така ініціатива вирішить проблему використаних газових балонів, які накопичились у населення, та допоможе бійцям на фронті.

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Де в Києві можна здати використані газові балони, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Здати газовий балон і допомогти ЗСУ: куди приносити порожню тару

Здати використаний газовий балон можна у кілька способів. Обирайте зручний для себе:

  • привезти в офіс за адресою: вул. Кудрявська, 23;
  • здати на виробничій базі підприємства (вул. Бакинська, 37-41);
  • викинути в контейнер для небезпечних відходів. Ось мапа встановлених контейнерів у Києві:

Важливий момент! Після того, як ви викинете свій балон, про це потрібно обовʼязково повідомити! Зробити це можна кількома способами.

На кожному контейнері для балонів є спеціальне маркування та QR-код. Проскануйте код та оберіть розділ Повідомити про викинутий газовий балон. Повідомлення допоможе швидше зібрати балони та передати їх волонтерам.

Також ви можете можна поінформувати Київкомунсервіс про залишений балон в інший зручний спосіб:

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