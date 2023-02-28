Кияни, які мають використаний газовий балон, можуть здати його на потреби Збройних сил України. Таку ініціативу запровадив Волонтерський штаб територіальної оборони Обухівщини та КП Київкомунсервіс.
Ідея проста: українці здають використані балони, волонтери їх повторно заправляють і відправляють на потреби ЗСУ. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
За його словами, така ініціатива вирішить проблему використаних газових балонів, які накопичились у населення, та допоможе бійцям на фронті.
Де в Києві можна здати використані газові балони, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Здати газовий балон і допомогти ЗСУ: куди приносити порожню тару
Здати використаний газовий балон можна у кілька способів. Обирайте зручний для себе:
- привезти в офіс за адресою: вул. Кудрявська, 23;
- здати на виробничій базі підприємства (вул. Бакинська, 37-41);
- викинути в контейнер для небезпечних відходів. Ось мапа встановлених контейнерів у Києві:
Важливий момент! Після того, як ви викинете свій балон, про це потрібно обовʼязково повідомити! Зробити це можна кількома способами.
На кожному контейнері для балонів є спеціальне маркування та QR-код. Проскануйте код та оберіть розділ Повідомити про викинутий газовий балон. Повідомлення допоможе швидше зібрати балони та передати їх волонтерам.
Також ви можете можна поінформувати Київкомунсервіс про залишений балон в інший зручний спосіб:
- через чат на сайті;
- через форму на сайті;
- повідомити у Facebook;
- написати на електронну пошту info@kks.kiev.ua;
- через спеціальний бот;
- зателефонувати за номерами (067) 200 86 04 (Viber), (044) 594 77 11.