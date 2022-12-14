Сьогодні доволі популярними є туристичні газові пальники та портативні плити. Працюють вони від газового балона, незалежно від електроенергії.

На плитах чи пальниках можна приготувати та розігріти їжу, закипʼятити собі чаю чи нагріти води. Тому ці прилади значно полегшують життя українців в години відключення світла.

Втім газові балони, від яких працюють плитки та пальники, можуть нести смертельну небезпеку. Якщо неправильно їх зберігати, балон може вибухнути та наробити біди.

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Факти ICTV запитали в експерта, як правильно зберігати газові балони та яких правил безпеки варто дотримуватися.

Де можна зберігати газові балони

Правил для зберігання маленьких туристичних балонів не багато. Про це Фактам ICTV розповів аналітик Консалтингової групи А-95 Артем Куюн.

– Найважливіше – це уникати потрапляння на балон прямих сонячних променів. Зберігати його потрібно у добре провітрюваному приміщенні та якомога далі від будь-якого джерела тепла, – каже експерт.

Куюн додає, що газовий балон можна зберігати й на балконі, якщо приміщення регулярно провітрюється та прохолодне.

– Усі проблеми з газовими балонами трапляються не під час зберігання, а під час експлуатації. Зазвичай проблема не в балоні, а в конструкції оцих туристичних пальників та пічок. У цих приладах багато браку та зʼєднання там ненадійне, – зазначає експерт.

Куюн додає, що користуватися газовими пальниками та туристичними плитами потрібно лише на відкритому повітрі та недовго.

Великі побутові газові балони, за словами експерта, більш надійні.

– Вони призначені для щоденного використання, проте дуже дорогі. Великий балон та конфорка до нього будуть коштувати не мало, – каже Куюн.

Експерт радить не залишати їх на сонячних променях, тримати якомога далі від джерел тепла (каміни, батареї, печі, пальники) та ставити лише у прохолодних приміщеннях, які добре провітрюються.

– Якщо балон заправлений якісно, за правилами, то він буде довго стояти, – каже Куюн.

Лайфхак від експерта

Аналітик Консалтингової групи А-95 радить українцям, які зберігають балони, раз на пів року доглядати за ним:

ретельно огляньте балон;

подивіться, чи герметично він закручений;

перевірте, чи не витікає газ.

Щоб дізнатись, чи є витік, можна провести аналіз з використанням мильного розчину. Для цього необхідно нанести його густим пензликом на вентиль.

Якщо на вентилі з’являються мильні бульбашки, це свідчить про витік газу.

– Навіть якщо балон буде сифонити, це буде дуже добре чутно за запахом, – додає експерт.

Сам газ не має особливого запаху, але в нього додають специфічну суміш, аби людина могла розпізнати витік.

Загальні правила зберігання газових балонів

За словами експерта, особливих вимог до зберігання газових балонів мало:

газовий балон повинен бути захищений від сонячних променів;

не допускайте перегрівання;

у квартирах, будинках, зокрема лоджіях, заборонено зберігати газові балони зі зрідженим вуглеводнем;

газовий балон повинен розташовуватися подалі (не менше 1 метра) від опалювальних приладів (камінів, батарей, побутових плит тощо);

порожні балони варто тримати окремо від повних;

не можна зберігати газовий балон у горизонтальному положені та поблизу відкритого вогню;

раз на пів року треба перевіряти стан балона: чи немає витоку газу та чи надійно він закручений.

Коли газовий балон може вибухнути

Експерт наводить кілька конкретних причин вибухів газових балонів: