Где в Киеве можно сдать использованные газовые баллоны — адреса и карта

Киевляне, которые имеют использованный газовый баллон, могут сдать его на нужды Вооруженных сил Украины. Такую инициативу ввел Волонтерский штаб территориальной обороны Обуховщины и КП Киевкоммунсервис.
Идея проста: украинцы сдают использованные баллоны, волонтеры их повторно заправляют и отправляют на нужды ВСУ. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
По его словам, такая инициатива решит проблему использованных газовых баллонов, которые накопились у населения, и поможет бойцам на фронте.
Где в Киеве можно сдать использованные газовые баллоны, читайте в материале Фактов ICTV.
Сдать газовый баллон и помочь ВСУ: куда приносить пустую тару
Сдать использованный газовый баллон можно в несколько способов. Выбирайте удобный для себя:
- привезти в офис по адресу: ул. Кудрявская, 23;
- сдать на производственной базе предприятия (ул. Бакинская, 37-41);
- выбросить в контейнер для опасных отходов. Вот карта установленных контейнеров в Киеве:
Важный момент! После того, как вы выбросите свой баллон, об этом нужно обязательно сообщить! Сделать это можно несколькими способами.
На каждом контейнере для баллонов есть специальная маркировка и QR-код. Просканируйте код и выберите раздел Сообщить о выброшенном газовом баллоне. Сообщение поможет быстрее собрать баллоны и передать их волонтерам.
Также вы можете можно проинформировать Киевкоммунсервис об оставленном баллоне другим удобным способом:
- через чат на сайте;
- через форму на сайте;
- сообщить в Facebook;
- написать на электронную почту info@kks.kiev.ua;
- через специальный бот;
- позвонить по номерам (067) 200 86 04 (Viber), (044) 594 77 11.