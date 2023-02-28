Где в Киеве можно сдать использованные газовые баллоны — адреса и карта

Киевляне, которые имеют использованный газовый баллон, могут сдать его на нужды Вооруженных сил Украины. Такую инициативу ввел Волонтерский штаб территориальной обороны Обуховщины и КП Киевкоммунсервис.

Идея проста: украинцы сдают использованные баллоны, волонтеры их повторно заправляют и отправляют на нужды ВСУ. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, такая инициатива решит проблему использованных газовых баллонов, которые накопились у населения, и поможет бойцам на фронте.

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Где в Киеве можно сдать использованные газовые баллоны, читайте в материале Фактов ICTV.

Сдать газовый баллон и помочь ВСУ: куда приносить пустую тару

Сдать использованный газовый баллон можно в несколько способов. Выбирайте удобный для себя:

привезти в офис по адресу: ул. Кудрявская, 23 ;

; сдать на производственной базе предприятия ( ул. Бакинская, 37-41 );

); выбросить в контейнер для опасных отходов. Вот карта установленных контейнеров в Киеве:

Важный момент! После того, как вы выбросите свой баллон, об этом нужно обязательно сообщить! Сделать это можно несколькими способами.

На каждом контейнере для баллонов есть специальная маркировка и QR-код. Просканируйте код и выберите раздел Сообщить о выброшенном газовом баллоне. Сообщение поможет быстрее собрать баллоны и передать их волонтерам.

Также вы можете можно проинформировать Киевкоммунсервис об оставленном баллоне другим удобным способом: