З приходом літа наступає також сезон консервацій. Що не дивно, адже кому не хочеться зберегти смак сезонних овочів і фруктів на холодну пору? Ми вже підготували кілька цікавих рецептів консервацій на зиму. Однак стає дуже сумно, коли всі наші зусилля витрачаються марно і банки з консерваціями вибухають ще до того, як прийде час їх вживати. Є кілька причин, чому ваші консервації вибухають.

Недостатньо якісна обробка банок і кришечок

Ми неодноразово згадували про важливість стерилізації під час приготування закруток. Саме стерилізація вбиває бактерії, котрі призводять до псування заготовок. На недобре вимитій посуді бактерії залишають жити і, як наслідок, спричиняють “вибух” вашої консервації.

Зараз дивляться

Закриваючи консервацію, зверніть увагу на якість банки – якщо вона має хоч найменшу тріщину, посуд краще викинути. Через таку маленьку щілинку в консервацію потраплятиме повітря, що погано впливатиме на зберігання вашої закрутки. Це також причина, чому варто надійно й щільно закривати кришечки на заготовках.

Недостатня чистота продуктів

Перед тим, як переходити до власне процесу закриття консервацій, переконайтесь, що ви добре вимили всі продукти, які використовуватимете. Оскільки недостатня чистота обробки продуктів часто є однією з причин вибуху консервації. Тому добре вимийте як основні овочі чи фрукти, що їх використовуватимете, так і всю зелень. Зелень також варто облити кип’ятком, а великі овочі та фрукти – занурити в киплячу воду, щоб точно позбутися всіх повітряних бульбашок.

Неякісна термічна обробка

Етап термічної обробки потребує доволі багато часу, та все ж, нехтувати ним не варто. Переконайтеся, що ви не скоротили час стерилізації готових консервацій. Оскільки витрачений час на цьому етапі збереже набагато більше вашого часу в перспективі – адже це допоможе запобігти вибуху консервацій. Зазвичай, для того, щоб позбутися всіх бактерій необхідно протримати банки з закрутками в духовці чи на паровій лазні протягом 30 хвилин за температури +60°C.

Неправильне зберігання

Навіть якщо ви дотрималися всіх вище перерахованих правил, ваші заготовки все одно можуть вибухнути, якщо ви неправильно їх зберігаєте. Консервації потрібно зберігати в темному й прохолодному місці. Найоптимальніша температура +10°C (за більш теплої температури почнуть виділятися гази, що пізніше приводить до псування й вибуху консервацій).

Дотримування вище згаданих правил може забезпечити вам тривале зберігання ваших консервацій. Не варто відмовлятися від ласування смачними закрутками зимою через їхнє вибухання, якщо цього можна легко уникнути. Спробуйте заготувати полуницю на зиму, дотримуючись цих порад за нашими рецептами – не пожалієте.