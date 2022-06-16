Полуниця на зиму - рецепти заготовок

Літо приносить нам чимало смачних ягід, якими можна посмакувати, сидячи на терасі. Полуниця ж, мабуть, головна ягода цього сезону. Адже дуже мало знайдеться тих, хто ще не оцінив смак цієї червоної красуні. А якщо такі й є, то спробуйте переосмислити її вживання – знайдіть нові рецепти, і вона заграє іншими смаками.

Якщо ви вважаєте себе прихильником цієї ягоди, то рекомендуємо вам зберегти її смак і на холодні пори року також. Для цього можемо скористатися добре відомим нам способом – закрутками. У цьому матеріалі ми підготували для вас кілька простих і швидких рецептів полуниці на зиму, щоб ви могли поласувати улюбленою ягодою не тільки в червні!

Заморожуємо полуницю

Багато хто може задаватися питанням, як заморозити полуницю на зиму, бо таким чином справжній її смак зберігається найкраще. Насправді, це досить легко зробити, дотримуючись кількох простих правил:

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Використовуйте неводянисті ягоди. Для цього підійдуть ті плоди, що були зібрані в суху погоду. Розсортуйте полуницю – ту, що гнила чи пошкоджена краще викинути. Добре просушіть ягоди перед замороженням.

Найпоширеніший варіант, щоб заморозити полуницю – сухе замороження, таким чином вона зможе зберегти не тільки смак, а й вигляд. Тому тим, хто цікавиться приготуванням десертів, цей варіант особливо близький, адже полуниця стане чудовою прикрасою вашого тортика.

Отже, для її заморожування добре промийте ягоди, а тоді повністю їх висушіть. Для цього розкладіть полуницю на кухонній дошці або іншій рівній поверхні на однаковій відстані одна від одної. Не забудьте покрити поверхню харчовою плівкою. Тоді поставте ягоди на 1,5-2 год у морозильну камеру, поки вони не затверднуть. Після того заморожену полуницю пересипте в посудину, в якій збираєтеся зберігати її надалі, щільно закрийте й зберігайте в морозильній камері.

Полуниця з цукром

Інший рецепт ягід на зиму – це заготувати полуницю з цукром без варіння. Такий спосіб займе дуже мало вашого часу, але він якнайкраще збереже особливий полуничний смак.

Ось покрокова інструкція, як закрити полуницю з цукром:

Підготуйте ягоди та цукор у пропорції 1:1. Добре переберіть та почистьте полуницю, промийте ягоди в холодній воді та дайте їм висохнути. Виберіть велику містку посудину, перемістіть туди ягоди й додайте половину підготовленого цукру. Пробийте ягоди з цукром за допомогою блендера до отримання однорідної щільної маси. До отриманої маси додайте цукор, що залишився, й знову перемішайте. Залиште полуничне пюре на 1,5 год в кімнатній температурі, щоб цукор добре розчинився. Розлийте отримане пюре по банках, в яких надалі зберігатимете ягоди. Не забудьте добре простерилізувати їх перед використанням. Полуницю з цукром потрібно тримати в холодному й темному місці, за таких умов ця заготовка може зберігатися протягом 6 місяців.

Полуничний компот

Якщо ж ви любителі солодких напоїв, то полуничний компот буде просто знахідкою для вас! Цей напій принесе вам приємне охолодження та теплі спогади з літа довгими зимовими днями.

Для приготування компоту з полуниці на одну банку ємкістю 1 літр нам потрібно:

Полуниця – 250 г (краще обирати великі ягоди без жодних пошкоджень)

Цукор – 150 г

Вода – 750 мл

Знову ж таки, перед самим процесом готування добре підготуйте й простерилізуйте банки, якими користуватиметесь. Отже, сам рецепт полуничного компоту:

Промиваємо ягоди водою, тоді чистимо їх. Кип’ятимо воду. На дно банки висипаємо полуницю (заповнюємо її на 1/3) та додаємо цукор. Заливаємо кип’яток на половину банки, тоді прикриваємо її кришечкою й залишаємо так на 20 хв, щоб ягоди нагрілися. Опісля додаємо ще води, що закипіла, заповнюємо банку до самого верху й щільно її закриваємо. Доки компот не охолоне, переверніть банку догори дном та накрийте рушником.

Цей рецепт є досить невибагливим у приготуванні, та й займає всього 60 хв, однак як же смачно буде скуштувати ароматний полуничний напій тоді, коли свіжу полуницю й не знайдеш ніде!

Полуничне желе

Якщо ж ви любите особливо солодкі начинки, то спробуйте підготувати полуничне желе на зиму. Воно стане чудовим доповненням до звичної випічки й точно знайде відгук у ваших дітей.

Для полуничного желе нам потрібно (інгредієнти на 2 банки по 0,5 л):

Полуниця – 1 кг

Цукор – 900 г

Желатин – 20 г (1 ст. л.)

Як готувати:

Підготуйте ягоди – добре їх помийте та почистіть. Опісля поставте полуницю в каструлю, засипте цукром та перетріть – залиште так на 1 год. Желатин замочіть у 100 мл холодної води й також залиште на годину. Полуничну масу поставте на вогонь та доведіть до кипіння, під час цього має утворитися пінка – її знімаємо та продовжуємо варити ще 3-4 хв. Тоді чекаємо, поки вона охолоне. Далі – повторюємо ті ж самі кроки ще раз, тільки цього разу до полуничної маси додаємо желатин і перемішуємо. Поки желе гаряче, розливаємо його по банках, які ми простерилізували перед тим. Закриваємо кришками і перевертаємо, даємо йому охолонути. Через деякий час желе буде готове, зберігати його потрібно в холодильнику.

Полуничний джем

Звичайно, без звичного полуничного джему зимою нікуди. Але спробуйте трохи змінити класичний рецепт полуничного джему, додаючи смаку цікавинки. Для цього можна використати всіма улюблений шоколад – таким чином традиційний день заграє новими нотками! Рекомендуємо спробувати скористатися рецептом полуничного джему з шоколадом.

Нам знадобиться (на 2 банки по 0,5 л):

1 кг полуниці

700 г цукру

70 г гіркого шоколаду

Процес приготування джему:

Промиваємо й чистимо полуницю. Користуючись блендером робимо з готових ягід пюре. До отриманого полуничного пюре додаємо цукор і залишаємо на 1-1,2 год. Після цього ставимо пюре на вогонь і доводимо до кипіння, варимо протягом 5-7 хв на середньому вогні. Не забуваємо перемішувати та знімати плівку, тоді даємо охолонути отриманій масі. Після охолодження знову доводимо пюре до кипіння, цього разу додаємо розтоплений шоколад та варимо так протягом 10 хв. Отриманий джем розкладаємо по банках та надійно закриваємо. Знову залишаємо банки перевернутими, а коли вони охолонуть – ставимо в прохолодне сухе місце.

Полуничне варення

Не варто нехтувати й такою річчю як полуничне варення – воно обов’язково стане невід’ємною частиною ваших чаювань! Ми звикли готувати полуничне варення традиційним способом, не додаючи нічого нового, однак ми знайшли рецепт варення з полуниці з особливістю – додаванням м’яти. Такий вид варення буде ще більш свіжим, а смак – насиченішим. До того ж, готувати його досить просто. Однак, якщо ви невпевнені, чи сподобається вам такий варіант, то приготуйте спочатку одну баночку, щоб познайомитись із новим смаком.

Для полуничного варення з м’ятою нам потрібні:

Полуниця – 1 кг

М’ята – 150 г

Цукор – 1,5 кг

Як приготувати варення з полуниць:

Промиваємо та чистимо полуницю. Висипаємо її в тарілку та додаємо половину нашого цукру, залишаємо так на 4 год. Дрібно нарізаємо помиту м’яту, тоді додаємо до неї 250 г цукру та перетираємо (краще це робити руками). Перекидаємо м’яту в каструлю, додаємо 150 мл води та доводимо до кипіння. З полуничної маси забираємо сік, який виступив, та змішуємо його з м’ятним сиропом. Додаємо цукор, що залишився, й доводимо суміш до кипіння. Полуницю додаємо в сироп, який ми приготували, й продовжуємо варити протягом 5 хв. Даємо отриманій масі остинути, а тоді знову варимо 10 хв. Повторюємо таке двічі, а тоді повністю охолоджуємо. Отримане варення розливаємо по банках та міцно закриваємо. Зберігаємо в темному та сухому місці.

Пробувати щось нове завжди страшно, але не бійтеся міксувати традиційні рецепти полуничних закруток з дещо новими. Таким чином, ви зможете відкрити для себе щось нове й порадувати рідних домашніми смаколиками. Обов’язково скористайтеся ягодами полуниці цього літа, адже таким чином ви збережете його смак і у морозні зимові дні.