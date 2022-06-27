С приходом лета наступает сезон консерваций. Что не удивительно, ведь кому не хочется сохранить вкус сезонных овощей и фруктов на холодное время? Мы уже приготовили несколько интересных рецептов консерваций на зиму. Однако становится грустно, когда все наши усилия тщетно тратятся и банки с консервациями взрываются еще до того, как придет время их употреблять. Есть несколько причин, почему ваши консервации взрываются.

Недостаточно качественная обработка банок и крышечек

Мы неоднократно упоминали о важности стерилизации при приготовлении закруток. Именно стерилизация убивает бактерии, приводящие к порче заготовок. На нехорошо вымытой посуде бактерии оставляют жить и, как следствие, влекут за собой “взрыв” вашей консервации.

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Также при закрытии консервации обратите внимание на качество банки – если у нее есть даже малейшая трещина, ​​посуду лучше выбросить. Через такую ​​маленькую щелку в консервацию будет попадать воздух, что будет плохо влиять на хранение вашей закрутки. Это также причина, почему следует надежно и плотно закрывать крышечки на заготовках.

Недостаточная чистота продуктов

Перед тем, как приступать к собственному процессу закрытия консерваций, убедитесь, что вы хорошо вымыли все продукты, которые будете использовать. Поскольку недостаточная чистота обработки продуктов часто является одной из причин взрыва консервации. Поэтому хорошо вымойте как основные овощи или фрукты, которые будете использовать, так и всю зелень. Зелень также следует облить кипятком, а крупные овощи и фрукты – окунуть в кипящую воду, чтобы точно избавиться от всех воздушных пузырей.

Некачественная термическая обработка

Этап термической обработки требует достаточно много времени, но все же, пренебрегать им не стоит. Убедитесь, что вы не сократили время стерилизации готовых консерваций. Поскольку затраченное время на этом этапе сохранит гораздо больше вашего времени в перспективе – это поможет предотвратить взрыв консерваций. Обычно для избавления от всех бактерий необходимо продержать банки с закрутками в духовке или на паровой бане в течение 30 минут при температуре +60°C.

Неправильное хранение

Даже если вы соблюдали все вышеперечисленные правила, ваши заготовки все равно могут взорваться, если вы неправильно их сохраняете. Консервации следует хранить в темном и прохладном месте. Самая оптимальная температура +10°C (при более теплой температуре начнут выделяться газы, что позже приводит к порче и взрыву консерваций).

Следование вышеуказанным правилам может обеспечить вам длительное хранение ваших консерваций. Не стоит отказываться от лакомства вкусными закрутками зимой из-за их взрыва, если этого можно легко избежать. Попробуйте заготовить клубнику на зиму, следуя этим советам по нашим рецептам – не пожалеете.