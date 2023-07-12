Кабачки – одні з перших сезонних овочів, що потрапляють на наш стіл. Досвідчені городники обожнюють вирощувати кабачки, оскільки ця культура досить невибаглива в догляді та дає хороший врожай.

Однак трапляються випадки, коли на рослині багато квітів, а кількість плодів просто мізерна. Таке явище називають пустоцвіт.

Що робити з пустоцвітом на кабачках і як цього уникнути – читайте в нашому матеріалі.

Основні причини появи пустоцвіту на кабачках

Ви посадили дуже молоде насіння. Городники не радять саджати насіння, яке ви зібрали торік, адже воно вважається молодим. Краще дати йому відлежатися два-три роки перед саджанням.

Ви посадили культуру дуже щільно. Якщо рослині мало простору для зростання, то можуть початися проблеми з появою зав’язей. Щоб усунути проблему, достатньо прорідити посадку, видаливши зайве листя.

Неправильне місце. Кабачки не можна садити на те місце, де торік росли гарбузи, огірки, дині чи кавуни. Тому не забувайте про правило сівозміни.

Кисла реакція ґрунту теж може стати причиною пустоцвітів. Купіть в крамниці лакмусові папірці та визначте pH землі на городі.

Нестача корисних речовин – найпоширеніша причина появи пустоцвітів на кабачках. Щоби впоратися з проблемою, потрібно регулярно підживлювати кабачки комплексними добривами. Підживлювати культуру слід один раз на два тижні.

Регулярний полив кабачків, особливо на початку їхнього цвітіння, сприяє появі переважно чоловічих квіток, які не потрібні для гарного врожаю. Щоб цього не сталося, припиніть полив.

Що робити з пустоцвітом на кабачках

Якщо ви помітили, що на кабачках зʼявилася велика кількість пустоцвіту, варто негайно скорегувати догляд за рослинами.

На початку цвітіння ще не пізно виправити ситуацію, тому вам вдасться збільшити врожайність. Для цього необхідно регулярно підживлювати кабачки комплексними добривами з мінімальним вмістом азоту. Робити це слід 1 раз на 2 тижні.

Також можна спробувати обприскати кущі розчином борної кислоти. Намагайтеся більше обприскувати суцвіття. Борна кислота – стимулятор утворення зав’язей, тому вона зможе допомогти кабачкам.

До речі, недостатнє запилення кабачків теж призводить до відсутності зав’язей. Тому, щоб привабити на ділянку комах, обприскайте квіточки медовою або цукровою водою.

Також можна скористатися народним засобом – дріжджовим підживленням. Для цього вам потрібно розчинити 100 грамів дріжджів в 10 літрах теплої води. Можна ще додати 2 ст. ложки цукру або скошену кропиву. Залиште суміш на 24 год, а потім полийте кабачки.

А ще важливо стежити за балансом зав’язей: одночасно на кожній дорослій рослині має визрівати не більше від 4-5 зав’язей (тоді кущі справлятимуться з навантаженням та гарно родитимуть).