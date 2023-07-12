Кабачки — одни из первых сезонных овощей на нашем столе. Опытные огородники обожают выращивать этот овощ, поскольку кабачковая культура довольно неприхотлива в уходе и дает хороший урожай.

Однако бывают случаи, когда на растении много цветов, а количество плодов просто мизерное. Такое явление называют пустоцвет.

Что делать с пустоцветом на кабачках и как этого избежать — читайте в нашем материале.

Основные причины появления пустоцвета на кабачках

Вы посадили очень молодые семена. Огородники не советуют сажать семена, которые вы собрали в прошлом году, ведь они считаются молодыми. Лучше дать ему отлежаться два-три года перед посадкой.

Вы посадили культуру очень плотно. Если растению мало пространства для роста, то могут начаться проблемы с появлением завязей. Чтобы устранить проблему, достаточно проредить посадку, удалив лишние листья.

Неправильное место посадки. Кабачки нельзя сажать на то место, где в прошлом году росли тыквы, огурцы, дыни или арбузы. Поэтому не забывайте о правиле севооборота.

Кислая реакция почвы тоже может стать причиной пустоцветов. Купите лакмусовые бумажки и определите pH земли на огороде.

Недостаток полезных веществ — самая распространенная причина появления пустоцвета на кабачках. Чтобы справиться с проблемой, нужно регулярно подкармливать кабачки комплексными удобрениями. Подкармливать культуру следует один раз в две недели.

Регулярный полив кабачков, особенно в начале их цветения, способствует появлению преимущественно мужских цветков, которые не нужны для хорошего урожая. Чтобы этого не произошло, прекратите полив.

Что делать с пустоцветом на кабачках

Если вы заметили, что на кабачках появилось большое количество пустоцвета, стоит немедленно скорректировать уход за растениями.

В начале цветения еще не поздно исправить ситуацию, поэтому вам удастся увеличить урожайность. Для этого необходимо регулярно подкармливать кабачки комплексными удобрениями с минимальным содержанием азота. Делать это нужно 1 раз в 2 недели.

Также можно попробовать опрыскать кусты раствором борной кислоты. Старайтесь больше опрыскивать соцветия. Борная кислота — стимулятор образования завязей, поэтому она сможет помочь кабачкам.

Кстати, недостаточное опыление кабачков тоже приводит к отсутствию завязей. Поэтому, чтобы привлечь на участок насекомых, опрыскайте цветочки медовой или сахарной водой.

Также можно воспользоваться народным средством — дрожжевой подкормкой. Для этого вам нужно растворить 100 граммов дрожжей в 10 литрах теплой воды. Можно еще добавить 2 ст. ложки сахара или скошенную крапиву. Оставьте смесь на 24 ч, а затем полейте кабачки.

А еще важно следить за балансом завязей: одновременно на каждом взрослом растении должно вызревать не более 4-5 завязей (тогда кусты будут справляться с нагрузкой и хорошо родить).