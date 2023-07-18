Вода з запахом тухлих яєць може бути вкрай небезпечною для людини, бо це означає, що в ній є сірка.

Чому вода має запах тухлих яєць, а також як цього позбутися, щоб не отруїтися, Факти Life розбиралися з лікаркою із загальної гігієни Центру громадського здоров’я МОЗ України Тетяною Рахімовою.

Чому у води може з’явитися запах тухлих яєць – причини

Тетяна Рахімова зазначає, що запах та колір води – це важливі індикатори її якості. У води може бут різний запах, який сигналізує про небезпеку. Зокрема, запах тухлих яєць (сірководню), каналізації (фекалій), болота, хімічний “запах ліків”, запах хлору.

– Чому вода смердить тухлими яйцями? Характерний неприємний запах у воді з’являється внаслідок підвищеної концентрації в ній сірководню, – розповідає лікарка із загальної гігієни Центру громадського здоров’я МОЗ України.

За її словами, це відбувається через наявність у воді великої кількості анаеробних бактерій. Живуть та чудово розмножуються такі організми в безкисневому середовищі. Зокрема, глибоко в мулі, що утворюється на дні колодязя або в безкисневих пластах свердловини.

Причина виникнення такого запаху – звичайний газ, який є в воді, але щойно він випаровується, запах тухлих яєць поширюється довкола. А ось створюють його саме бактерії.

Причини виникнення запаху тухлих яєць у води:

недостатня глибина свердловини, що спричиняє потрапляння у воду стічних вод, відходів хімічної промисловості та органічних речовин різного походження;

порушення герметизації ствола обсадної колони чи часткова руйнація цементації простору за трубами. Це призводить до проникнення у воду сульфідних з’єднань;

виявлення сірководню ще на етапі буріння. Тоді варто використовувати обсадку із трубами більшого діаметра, що позбавить проблем під час монтажу насосів.

Що викликає запах тухлих яєць, тобто сірку у воді

Запах сірки люди можуть відчути навіть за малої концентрації речовини у воді. Запах може з’являтися через сульфати або бактерії, що сульфатредукують.

– Електричний водонагрівач також може ненавмисно виділяти сірководень. Зазвичай такі водонагрівачі містять анодний магнієвий стрижень (зроблений з сульфату магнію), щоб запобігти корозії водонагрівача, – зазначає Тетяна Рахімова.

Вона додає, що це більш імовірно, якщо вода залишена у водонагрівачі на деякий час.

– Проблема може зникнути сама по собі, якщо воду у водонагрівачі систематично використовувати. У більш серйозних випадках проблема запаху може виникати щодня, і тоді знадобиться встановлення системи очищення води для усунення джерела бактерій, – переконує спеціаліст.

Чи можна пити воду з запахом тухлих яєць та використовувати у побуті

Вода з запахом тухлих яєць непридатна для пиття і приготування їжі та й в побутовому використанні не зовсім приємна.

– Сірководень — дуже отруйний летючий задушливий газ, тому якщо ви його відчули, варто одразу припинити споживання цієї води, – зазначає лікарка із загальної гігієни Центру громадського здоров’я МОЗ України.

Вона додає, що сірководень у воді може викликати в людини нудоту і запаморочення, втрату нюху, порушення зору, органів дихання, відчуття втоми аж до психічного розладу і летального результату.

– Сірководень порушує роботу нервової системи. Під час потрапляння в організм людини суміш порушує процеси життєдіяльності, наприклад, окислення заліза. Людина може опинитися в стані колапсу. Концентрація газу 700 мг/м3 смертельна для людини, – попереджає Тетяна Рахімова.

Окрім того, газ псує метали, перешкоджає очищуванню води від заліза і негативно впливає на труби, зокрема спричиняє корозію.

Що треба зробити, щоб вирішити проблему

Спершу потрібно з’ясувати причину, чому вода смердить тухлими яйцями. Для цього воду з колодязя або свердловини необхідно здати на аналіз в лабораторію. Вартість послуг – від 790 до 2 490 грн.

Часто причиною неприємного запаху є нерегулярне очищення колодязя. У цьому випадку необхідно провести ретельне очищення та прокачування джерела водопостачання.

– Якщо ж подібні заходи не допомогли, необхідна постійна фільтрація води. Встановлення фільтра є оптимальним рішенням і гарантією отримання якісної води, – переконує спеціаліст.

Щодо води із запахом тухлих яєць, то варто розібратися, звідки там взялися бактерії.

1. Бактерії, що ростуть в каналізації

Це найчастіша причина цього запаху. Бактерії можуть виділяти газ (сірку) з запахом тухлих яєць або стічних вод.

Рішення: Промийте і продезінфікуйте злив.

2. Бактерії, що ростуть у водонагрівачі

Зазвичай бактерії, які викликають цю проблему, безпечні для здоров’я, проте смак і запах їх продуктів життєдіяльності можуть бути дуже неприємними.

Для вирішення цієї проблеми переконайтеся, що запах іде тільки від гарячої води, а холодна вода не пахне. Часто запах з’являється через магнієвий нагрівальний стрижень в баку з гарячою водою. Якщо це так, то сантехнік може його замінити.

3. Бактерії, що ростуть в джерелі води

Якщо проблеми зі зливом або водонагрівачем виключені і запах йде від холодної води, за можливості припиніть використовувати проблемне джерело води. Здайте воду на аналіз в найближчу лабораторію.

Для вирішення цієї проблеми рекомендуються такі дії:

Біля вашого колодязя може бути несправна або неправильно розташована септична система або вигрібна яма. Переконайтеся, що ґрунтові води не взаємодіють з нею. Якщо все ж це сталося, проведіть шокове знезараження свердловини.

Аналіз води показав сірководень або сульфідні бактерії. За допомогою системи аерації видаляється 65-70% сірководню або хімічним очищенням води за допомогою сильних окисників.

Якщо у вас міська система водопостачання, то негайно зверніться до водоканалу або в районний відділ СЕС (санепідемстанції).

Видалення запаху тухлих яєць з води

Цей варіант підходить, якщо запах сірководню у воді зі свердловини не зник після видалення з шахти всіх елементів, які неприємно пахнуть.

Фізичний спосіб

Він передбачає встановлення спеціальних пристроїв на виході води з шлангу, перед закачуванням у водопровідну систему. Існує два типи таких виробів — безнапірні та напірні.

Сорбційно-каталітичний спосіб

Він передбачає використання матеріалів, що окислюють сірководень, зокрема це активоване вугілля. Щоб прибрати запах води з свердловини, пропустіть рідину через фільтр з таким наповнювачем.

Хімічний спосіб

Озоном, воднем, гіпохлоридом натрію окисляють сірководень. Простими словами, в результаті реакції шкідливі речовини відділяються від води й опускаються у вигляді осаду.

Найдешевшою речовиною є перманганат калію, що вступає в реакцію з сірководнем з утворенням колоїдної сірки, яка випадає в осад.

Найбільш ефективним хімічним способом очищення води від цієї речовини вважається додавання перекису водню. В результаті реакції утворюється нерозчинна сірка, від якої позбуваються за допомогою вугільного фільтра.