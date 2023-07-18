Вода с запахом тухлых яиц может быть крайне опасна для человека, ибо это означает, что в ней есть сера.

Почему вода имеет запах тухлых яиц, а также как от этого избавиться, чтобы не отравиться, Факты Life разбирались с врачом по общей гигиене Центра общественного здоровья Минздрава Украины Татьяной Рахимовой.

Почему у воды запах тухлых яиц – причины

Татьяна Рахимова отмечает, что запах и цвет воды – это важные индикаторы ее качества. У воды может быть разный запах, который сигнализирует об опасности. В частности, запах тухлых яиц (сероводорода), канализации (фекалий), болота, химический “запах лекарств”, запах хлора.

— Почему вода воняет тухлыми яйцами? Характерный неприятный запах в воде появляется вследствие повышенной концентрации в ней сероводорода, — рассказывает врач по общей гигиене Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

По ее словам, это происходит из-за наличия в воде большого количества анаэробных бактерий. Живут и отлично размножаются такие организмы в бескислородной среде. В частности, глубоко в иле, образующемся на дне колодца или в бескислородных пластах скважины.

Причина возникновения такого запаха – обычный газ, который есть в воде, но как только он улетучивается, запах тухлых яиц распространяется вокруг. А вот создают его именно бактерии.

Причины возникновения запаха тухлых яиц у воды:

недостаточная глубина скважины, что приводит к попаданию в воду сточных вод, отходов химической промышленности и органических веществ различного происхождения;

нарушение герметизации ствола обсадной колонны или частичное разрушение цементации пространства за трубами. Это приводит к проникновению в воду сульфидных соединений;

обнаружение сероводорода еще на этапе бурения. Тогда следует использовать обсадку с трубами большего диаметра, что избавит от проблем при монтаже насосов.

Что вызывает запах тухлых яиц, то есть серу в воде

Запах серы люди могут почувствовать даже при малой концентрации вещества в воде. Запах может появляться из-за сульфатов или сульфатредуцирующих бактерий.

— Электрический водонагреватель также может выделять сероводород. Обычно такие водонагреватели имеют анодный магниевый стержень (сделанный из сульфата магния), чтобы предотвратить коррозию водонагревателя, — отмечает Татьяна Рахимова.

Она добавляет, что это более вероятно, если вода оставлена в водонагревателе на время.

— Проблема может исчезнуть сама по себе, если воду в водонагревателе систематически использовать. В более серьезных случаях проблема запаха может возникать ежедневно, и тогда потребуется установка системы очистки воды для устранения источника бактерий, убеждает специалист.

Можно ли пить воду с запахом тухлых яиц и использовать в обиходе

Вода с запахом тухлых яиц непригодна для питья и приготовления пищи, да и в бытовом использовании не совсем приятна.

– Сероводород – очень ядовитый летучий удушающий газ, поэтому если вы его почувствовали, то стоит сразу прекратить потребление этой воды, – отмечает врач по общей гигиене Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Она добавляет, что сероводород в воде может вызвать у человека от тошноты и головокружения, потери обоняния, нарушения зрения, органов дыхания, ощущения усталости до психического расстройства и летального исхода.

— Сероводород нарушает работу нервной системы. При попадании в организм человека смесь нарушает процессы жизнедеятельности, например, окисление железа. Человек может оказаться в состоянии коллапса. Концентрация газа 700 мг/м3 смертельна для человека, – предупреждает Татьяна Рахимова.

Кроме того, газ портит металлы, препятствует очистке воды от железа и негативно влияет на трубы, в частности вызывает коррозию.

Что нужно сделать, чтобы решить эту проблему

Сначала нужно выяснить причину, почему вода воняет тухлыми яйцами. Для этого воду из колодца или скважины нужно сдать на анализ в лабораторию. Стоимость услуг от 790 до 2 490 грн.

Часто причиной неприятного запаха является нерегулярная очистка колодца. В этом случае необходимо провести тщательную очистку и прокачку источника водоснабжения.

— Если же подобные меры не помогли, значит, необходима постоянная фильтрация воды. Установка фильтра является оптимальным решением и гарантией получения качественной воды, — убеждает специалист.

Что касается воды с запахом тухлых яиц, то следует разобраться, откуда там взялись бактерии.

1. Бактерии, растущие в канализации

Бактерии могут выделять газ (серу) с запахом тухлых яиц или сточных вод.

Решение: Промойте и продезинфицируйте слив.

2. Бактерии, растущие в водонагревателе

Обычно бактерии, вызывающие эту проблему, безопасны для здоровья, однако вкус и запах их жизнедеятельности могут быть очень неприятными.

Для решения этой проблемы убедитесь, что запах исходит только от горячей воды, а холодная вода не пахнет. Часто запах появляется из-за магниевого нагревательного стержня в баке с горячей водой. Если это так, сантехник может его заменить.

3. Бактерии, растущие в источнике воды

Если проблемы со сливом или водонагревателем исключены и запах исходит от холодной воды, по возможности перестаньте использовать проблемный источник воды. Сдайте воду на анализ в ближайшую лабораторию.

Для решения этой проблемы рекомендуются следующие действия:

У вашего колодца может быть неисправна или неправильно расположена септическая система или выгребная яма, убедитесь, что грунтовые воды не взаимодействуют с ней. Если это произошло, проведите шоковое обеззараживание скважины.

Анализ воды показал сероводород или сульфидные бактерии. С помощью системы аэрации удаляется 65-70% сероводорода или химической очисткой воды с помощью сильных окислителей.

Если у вас городская система водоснабжения, то немедленно обратитесь в водоканал или в районный отдел СЭС (санэпидемстанции).

Удаление запаха тухлых яиц из воды

Этот вариант подходит, если запах сероводорода в воде из скважины не исчез после удаления из шахты всех неприятно пахнущих элементов.

Физический способ

Он предусматривает установку специальных устройств на выходе воды из шланга, перед закачкой в водопроводную систему. Существует два типа таких изделий – безнапорные и напорные.

Сорбционно-каталитический способ

Он предусматривает использование материалов, окисляющих сероводород, в частности это активированный уголь. Чтобы убрать запах воды из буровой скважины, пропустите жидкость через фильтр с таким наполнителем.

Химический способ

С помощью озона, водорода, гипохлорида натрия окисляют сероводород. Простыми словами, в результате реакции вредные вещества отделяются от воды и опускаются в виде осадка.

Самым дешевым веществом является перманганат калия, который вступает в реакцию с сероводородом с образованием выпадающей в осадок коллоидной серы.

Наиболее эффективным химическим способом избавления воды от этого вещества считается добавление перекиси водорода. В результате реакции образуется нерастворимая сера, от которой избавляются с помощью угольного фильтра.