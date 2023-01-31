Нині бойлер є у багатьох оселях. Цей теплообмінний апарат призначений для підігрівання води в системах теплопостачання й гарячого водопостачання. Бойлер може бути вбудованим в котел або ж стояти окремо.

Якщо під час використання гарячої води ви відчуваєте сморід, ймовірно, з бойлером якісь проблеми. Чому вода з бойлера смердить – дізнавалися Факти ICTV.

Неприємний запах: чому смердить вода з бойлера

Причин неприємного запаху може бути безліч: хімічна реакція між внутрішніми стінками бака та водою, слабкий нагрів води, високий вміст сірководню тощо. Тому сьогодні ми розглянемо найрозповсюдженіші проблеми, які можуть призводити до появи смороду.

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Високий вміст сірководню

Це одна з найпоширеніших проблем з бойлерами. Особливо запах сірководню зʼявляється у тих, хто використовує бойлер додатково до системи центрального водопостачання.

Сморід зʼявляється через застій води у резервуарі бойлера. Якщо ви рідко використовуєте гарячу воду, у бойлері з’являються та активно розмножуються мікроорганізми.

Деякі мікроби можуть витримувати високі температури (до +60 °C), тому позбутися їх складно. Аби вирішити проблему, варто періодично прогрівати бойлер до максимальної температури.

Якщо нагрів води не допоміг, використайте спеціальні хімічні засоби , які можна придбати у будь-якому спеціалізованому магазині.

Проблеми з анодом

Майже у кожній моделі бойлерів є магнієвий анод. Він призначений для захисту внутрішньої поверхні резервуара, зварних швів та інших елементів, що контактують із водою, від корозії.

Через певний час експлуатації бойлера анод старіє. Тому фахівці радять раз на рік перевіряти його та замінювати на новий.

Несвоєчасна заміна призводить до того, що резервуар покривається іржею, відповідно, з’являється неприємний стійкий запах. Коли ви користуєтесь бойлером, сморід виходить разом з водою.

Аби впоратись з цією проблемою, варто виконати промивання та замінити анод.

Труби

Вони теж можуть бути джерелом неприємного запаху. З часом на внутрішніх стінках водопровідних труб зʼявляються відкладення, накопичуються та розмножуються мікроорганізми, які можуть стати причиною смороду води.

До речі, ця проблема часто трапляється у приватних будинках, коли водопостачання йде від колодязя чи свердловини.

Аби виключити цей варіант, варто провести експеримент:

наберіть у звичайну пляшку трішки води;

щільно закрийте її та дайте постояти кілька годин;

якщо від води у пляшці почав виходити неприємний запах, значить, проблема не в бойлері, а в трубах.

Аби позбутися смороду, варто провести повне очищення та промивання труб. Виконати процедуру самостійно доволі проблематично, тому краще звернутися за допомогою до фахівців!

Погана вода

Можливо, проблема не в бойлері, а в якості води? Річ у тім, що хімічний склад води теж може бути однією з причин появи неприємного запаху у бойлері.

Наприклад, якщо у воді високий вміст сульфату, то під час взаємодії з магнієвим анодом буде виділятися сірководень. А це вже стане причиною смороду від води.

У такому випадку вам необхідно замінити магнієвий анод на титановий, алюмінієвий чи цинковий. Ці матеріали не вступають у хімічну реакцію з сульфатами, відповідно, сірководень не буде виділятися.

Перед заміною анода варто проконсультуватися зі спеціалістами, які зʼясують причину запаху та запропонують варіанти вирішення проблеми.

Як запобігти появі неприємного запаху від води з бойлера

Аби ваш водонагрівач прослужив довше, а вода не смерділа, дотримуйтесь кількох правил експлуатації бойлера: регулярно користуйтесь бойлером – якщо ви не вмикаєте прилад кожного дня, варто періодично нагрівати та зливати воду;

встановіть температуру нагріву води не менше ніж +55 °C;

якщо відчули неприємний запах, спершу зʼясуйте джерело проблеми;

раз на рік самостійно промивайте бойлер або звертайтесь до спеціалістів;

використовуйте якісні фільтри.

Як самостійно позбутися мікробів та смороду

Якщо самостійно ви не можете виявити причину неприємного запаху, пропонуємо спершу позбутися бактерій, що оселилися у вашому бойлері.

Для цього вам знадобиться лише білизна (200 мл на кожні 10 літрів обсягу бойлера).

перекрийте подачу холодної води;

злийте всю воду з бойлера;

від’єднайте шланг у місці з’єднання з водопроводом;

білизну залийте через шланг подачі;

підʼєднайте шланг до напірного трубопроводу;

заповніть резервуар бойлера;

встановіть на термостаті максимально високу температуру;

нагрійте воду та злийте її.

Таку процедуру варто проводити двічі на рік, аби у вашому бойлері не почали розмножуватися шкідливі бактерії.