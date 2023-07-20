Здоровий сон залежить від комфортних умов у нашій спальні, а зручний матрац – невідʼємна його складова. Проте з часом на поверхні матраца зʼявляються різні плями, сліди від пилу та неприємний запах.

Щоб повернути матрацу свіжість і чистоту, спробуйте почистити його харчовою содою.

Як правильно чистити матрац харчовою содою – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чистимо матрац содою – покрокова інструкція

Звичайна сода допоможе позбутися старих плям, очистить матрац від пилу, прибере неприємний запах і продезінфікує поверхню. Крім того, содове очищення допоможе позбутися кліщів.

Для очищення вам знадобляться:

вода;

губка чи мʼяка щітка;

сода.

Спершу потрібно намочити губку чи щітку та протерти усю поверхню матраца. Важливо, щоби губка була вологою, а не мокрою. Ви маєте зволожити матрац, а не намочити його!

Через кілька хвилин після зволоження, обережно розсипте содовий порошок на матрац і рівномірно розподіліть його по всій поверхні.

Залиште соду на кілька годин. Важливо, аби матрац повністю висохнув. Наприкінці вам потрібно лише пропилососити матрац від соди. Результат ви помітите одразу, залишки пилу та плями просто зникнуть!

Залишки соди, які пилосос не забрав, можна стерти ганчіркою або щіткою.

Якщо після чистки ви помітили на матраці залишки бруду чи плями, можна спробувати видалити їх розчином соди та оцту. Для цього:

Налийте всередину чистої пляшки 1 ч. ложку рідкого мила та 70-100 мл столового оцту.

Додайте в пляшку трохи теплої води, всипте чайну ложку соди та ретельно перемішайте розчин.

За допомогою пульверизатора нанесіть готовий розчин на пляму та ретельно потріть щіткою.

Коли сліди зникнуть, протріть матрац чистою ганчіркою.

Зачекайте, поки поверхня повністю висохне та застеліть чисту постіль.