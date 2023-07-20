Здоровый сон зависит от комфортных условий в нашей спальне, а удобный матрас — неотъемлемая его составляющая. Однако со временем на поверхности матраса появляются различные пятна, следы от пыли и неприятный запах.

Чтобы вернуть матрасу свежесть и чистоту, попробуйте почистить его пищевой содой.

Как правильно чистить матрас пищевой содой — читайте в материале Фактов ICTV.

Чистим матрас содой — пошаговая инструкция

Обычная сода поможет избавиться от старых пятен, очистит матрас от пыли, уберет неприятный запах и продезинфицирует поверхность. Кроме того, содовая очистка поможет избавиться от клещей.

Для чистки вам понадобится:

вода;

губка или мягкая щетка;

сода.

Сначала нужно намочить губку или щетку и протереть всю поверхность матраса. Важно, чтобы губка была влажной, а не мокрой. Вы должны увлажнить матрас, а не намочить его!

Через несколько минут после увлажнения, осторожно рассыпьте содовый порошок на матрас и равномерно распределите его по всей поверхности.

Оставьте соду на несколько часов. Важно, чтобы матрас полностью высохнул. В конце вам нужно только пропылесосить матрас из пищевой соды. Результат вы заметите сразу, остатки пыли и пятна просто исчезнут!

Остатки соды, которые пылесос не забрал, можно стереть тряпкой или щеткой.

Если после чистки вы заметили на матрасе остатки грязи или пятна, можно попробовать удалить их раствором соды и уксуса. Для этого:

Налейте внутрь чистой бутылки 1 чайную ложку жидкого мыла и 70-100 мл столового уксуса.

Добавьте в бутылку немного теплой воды, всыпьте чайную ложку соды и тщательно перемешайте раствор.

С помощью пульверизатора нанесите готовый раствор на пятно и тщательно потрите щеткой.

Когда следы исчезнут, протрите матрас чистой тряпкой.

Подождите, пока поверхность полностью высохнет и застелите чистую постель.