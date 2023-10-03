У житті бувають різні ситуації, особливо коли ти живеш в очікуванні тотальних блекаутів. Логічно виникає запитання, чи потече холодильник, якщо електроенергії не буде тривалий час.

Одразу зазначимо, що універсальної формули немає. Адже моделі холодильників, їх термін та якість експлуатації відрізняються. Однак вирахувати приблизно, що буде з вашою технікою, все ж таки можна.

Що впливає на те, чи потече холодильник

На те, чи потече холодильник через тривале відключення електроенергії, впливає його можливість зберігати температуру.

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На це впливає виробник і те, як він попрацював над низкою технічних характеристик. Перше – це якість ущільнювачів. Однак і ваш догляд за ними не менш важливий.

Адже, якщо ви сприяли їхньому пересиханню (обробляли, наприклад, засобами з кислотами, оцтом), то великих надій на них не покладайте.

Термін експлуатації холодильника у такій ситуації теж має вагу. Чим старіший апарат, тим менше часу він зберігатиме температуру до того, як потече.

В інструкції більшість виробників вказують, що холодильник не можна встановлювати біля батарей та обігрівачів. Однак, як показує практика, багато хто ігнорує це правило. Особливо якщо кухня маленька, то там загалом важко знайти місце, де немає труб.

Ще один важливий технічний показник холодильника – теплоізоляція. Вплинути на нього ви навряд чи можете. Це просто як факт.

На те, чи потече ваш холодильник під час відсутності електроенергії, впливають також налаштування температурного режиму. Природно, в морозильній камері низькі температури будуть довше зберігатися, особливо якщо там лежить багато продуктів.

Через скільки часу холодильник потече

Назвати точний час вам ніхто не зможе, але приблизні цифри все ж таки навести можна. Старий холодильник може протриматись від 3 до 8 год. В окремих випадках до 10 год. А ось новий цілком може витримати 12 год без електрики.

Щоб мінімізувати ризики, пов’язані з вимкненням холодильника, дотримуйтесь кількох правил. Перше, що потрібно зробити – це приготувати продукти, що швидко псуються: рибу, м’ясо. У готовому вигляді вони зможуть довше залишатися безпечними для споживання. Також не зазирайте без потреби в холодильник під час відключення електрики, інакше він точно швидко потече.