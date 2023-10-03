Потечет ли холодильник если его отключить

В жизни бывают разные ситуации, особенно когда ты живешь в ожидании тотальных блэкаутов. Логично возникает вопрос, потечет ли холодильник, если электроэнергии не будет длительное время.

Сразу отметим, что универсальной формулы не существует. Ведь модели холодильников, их срок и качество эксплуатации отличаются. Однако высчитать приблизительно, что будет с вашей техникой, все же можно.

Что влияет на то, потечет ли холодильник

На то, потечет ли холодильник в результате длительного отключения электроэнергии, влияет его возможность сохранять температуру.

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На это влияет производитель и то, как он поработал над рядом технических характеристик. Первое — это качество уплотнителей. Однако и ваш уход за ними не менее важен.

Ведь, если вы способствовали их пересыханию (обрабатывали, например, средствами с кислотами, уксусом), то больших надежд на них не возлагайте.

Срок эксплуатации холодильника в такой ситуации тоже имеет вес. Чем старее аппарат, тем меньше времени он будет сохранять температуру до того, как потечет.

В инструкции большинство производителей указывают, что холодильник нельзя устанавливать возле батарей и обогревателей. Однако, как показывает практика, многие игнорируют это правило. Особенно если кухня маленькая, там в целом трудно найти место, где нет труб.

Еще один важный технический показатель холодильника — теплоизоляция. Повлиять на него вы вряд ли можете. Это просто как факт.

На то, потечет ли ваш холодильник во время отсутствия электроэнергии, влияют также настройки температурного режима. Естественно, в морозильной камере низкие температуры будут сохраняться дольше, особенно если там лежит много продуктов.

Через сколько времени холодильник потечет

Назвать точное время вам никто не сможет, но приблизительные цифры все же навести можно. Старый холодильник может продержаться от 3 до 8 ч. В отдельных случаях до 10 ч. А вот новый вполне может выдержать и 12 ч без электричества.

Чтобы минимизировать риски, связанные с отключением холодильника, придерживайтесь несколько правил. Первое, что нужно сделать — это приготовить скоропортящиеся продукты: рыбу, мясо. В готовом виде они смогут дольше оставаться безопасными для потребления в пищу. Также не заглядывайте без крайней необходимости в холодильник во время отключения электричества, иначе он точно быстро потечет.