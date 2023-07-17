Вуличний туалет часто відлякує людей своїм неприємним запахом. Особливо гостро стоїть це питання влітку, коли запах нечистот стає занадто різким. Однак існує доволі багато способів, які допомагають усунути цю проблему. Як позбутися запаху в туалеті на вулиці – читайте в матеріалі.

Як позбутися від неприємного запаху в дачному туалеті: народні методи

Існують способи, перевірені роками. Наприклад, використання тирси, золи та кропиви. Але потрібно розуміти, що всі вони засмічують вигрібну яму. Відповідно, очищати її доведеться частіше. Щоб скористатися одним із них, для початку ознайомтеся з варіантами:

Тирса. Для її використання після кожного відвідування вбиральні треба засипати в зливний отвір приблизно одну чашку тирси. Зола. Пилоподібний залишок використовують точнісінько так само, як і тирсу. Кропива, бадилля від картоплі або томатів. Рослини раз на тиждень засипають у зливний отвір (вистачить 1 кг).

Як позбутися запаху в туалеті на вулиці, аби не так часто очищувати вигрібну яму

Для такого запиту існує безліч народних методів. Наприклад:

Сіль. Для використання просто висипте дві пачки консерванту прямо у вигрібну яму. Можна використовувати кухонну або йодовану. Наступного дня жодного стороннього запаху вже не буде. Сода. Для очищення приміщення просто розчиніть у відрі води 0,5 пачки соди й вилийте цей розчин у вигрібну яму. Процедуру можна повторювати раз на кілька місяців.

Як позбутися неприємного запаху в дачному туалеті за допомогою хімічних засобів

Якщо ви не користуєтеся народними порадами, впоратися зі смородом можна, використовуючи доступну хімію. Головне, аби в її склад входили наступні елементи:

нітрати;

амонійні реагенти;

хлорне вапно.

З цього списку найдешевшим за ціною є саме вапно. Однак цей спосіб не є найефективнішим. Важливо також розуміти, що хлорне вапно є доволі агресивним елементом, з яким потрібно працювати акуратно й обережно.

Зверніть увагу, що в народі використовують негашене вапно, яке засипають у вигрібну яму. Тим самим технічна суміш перешкоджає появі смороду.