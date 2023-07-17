Уличный туалет часто отпугивает людей своим неприятным запахом. Особенно остро стоит этот вопрос летом, когда запах нечистот становится слишком резким. Однако существует достаточно много способов, которые помогают устранить эту проблему. Как избавиться от запаха в туалете на улице – читайте в материале.

Как избавиться от неприятного запаха в дачном туалете: народные методы

Есть способы, проверенные годами. Например, использование опилок, золы и крапивы. Но нужно понимать, что все они засоряют выгребную яму. Соответственно, очищать ее придется чаще. Чтобы воспользоваться одним из них, для начала ознакомьтесь с вариантами:

Опилки. Для их использования после каждого посещения туалета нужно засыпать в сливное отверстие примерно одну чашку опилок. Зола. Пылевидный остаток используют точно так же, как и опилки. Крапива, ботва от картофеля или томатов. Растения раз в неделю засыпают в сливное отверстие (хватит 1 кг).

Как избавиться от запаха в туалете на улице, чтобы не так часто очищать выгребную яму

Для этого запроса существует множество народных методов. К примеру:

Соль. Для использования просто высыпьте две пачки консерванта прямо в выгребную яму. Можно использовать кухонную или йодированную. На следующий день никакого постороннего запаха уже не будет. Сода. Для очистки помещения просто растворите в ведре воды 0,5 пачки соды и вылейте этот раствор в выгребную яму. Процедуру можно повторять раз в несколько месяцев.

Как избавиться от неприятного запаха в дачном туалете с помощью химических средств

Если вы не пользуетесь народными советами, справиться со смрадом можно, используя доступную химию. Главное, чтобы в ее состав входили следующие элементы:

нитраты;

аммонийные реагенты;

хлорная известь.

Из этого списка самой дешевой по цене является известь. Однако этот способ не самый эффективный. Важно также понимать, что хлорная известь является достаточно агрессивным элементом, с которым нужно работать аккуратно и осторожно. Обратите внимание, что в народе используют негашеную известь, которую засыпают в выгребную яму. Тем самым техническая смесь препятствует появлению запахов.