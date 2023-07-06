Пральна машина – чудова помічниця усіх господарів. Вона економить час і сили, які витрачаються на очищення одягу.

Але проточна вода не може похвалитися своєю чистотою. В ній містяться домішки металів та солей, які під час нагрівання утворюють осад, що залишається на деталях пральної машинки.

Тому фахівці радять чистити свою помічницю хоча б раз на рік. Проводять спеціальні чистки майстри у сервісних центрах. Проте очистити пральну машину можна і в домашніх умовах.

Як почистити пральну машину кисневим порошком – читайте в матеріалі Фактів.

Як використовувати кисневий порошок для очищення пральної машини

Кисневий порошок-відбілювач – ефективний та екологічний засіб для прання, який відбілює і виводить стійкі плями з одягу, скатертин і різних тканин.

Також кисневим порошком можна мити посуд у посудомийній машині, дезінфікувати унітази, дитячі горщики, ванну та раковину, мити плити, духовки, кухонні поверхні, холодильники й мікрохвильовки та ще багато іншого.

Крім того, кисневий порошок часто використовують для дезінфекції пральних машин. Після очищення цим засобом зникне неприємний запах, накип та вапняні відкладення.

Щоб почистити техніку кисневим порошком: