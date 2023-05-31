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Уроки хімії в домашніх умовах: як перевірити відсоток кислоти в оцті

31 Травня 2023, 18:07
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Яблучний оцет
Джерело: Unsplash

Якщо ви самостійно виготовляєте оцет, то точно хочете знати, який відсоток має ваш домашній виріб.

Як перевірити процент оцту в домашніх умовах, дізнавалися Факти ICTV.

Що знадобиться

Рівень кислотності оцту можна легко перевірити за допомогою індикаторних смужок. Після занурення в рідину, смужки pH змінюють колір в залежності від рівня pH певного розчину.

Щоб визначити точний відсоток домашнього оцту вам знадобиться:

  • домашній оцет;
  • магазинний оцет 6%;
  • лакмусова смужка pH.

Як перевірити процент оцту

Для визначення вмісту оцтової кислоти в оцті:

  • Занурте лакмусову смужку в оцет та зачекайте кілька секунд.
  • Смужка pH почне змінювати колір. Зазвичай вона має два кольори – червоний для кислих розчинів та синій для лужних розчинів.
  • Порівняйте змінений колір лакмусової смужки зі шкалою кислотності-лужності (pH шкалою). Шкала зазвичай має числові значення від 0 до 14, де значення менш як 7 вказують на кислий розчин, 7 – на нейтральний, а значення понад 7 – на лужний розчин.
  • Залежно від отриманого значення pH, визначте приблизний вміст оцтової кислоти в оцті. Зазвичай оцет має pH близько 2, що вказує на кислий характер рідини.

Наприклад, готовий яблучний оцет буде мати кислотність 4-6%. На шкалі pH це позначатиметься як 2-4.

Важливо зазначити, що визначення вмісту оцтової кислоти за допомогою смужки pH є орієнтовним методом. Аби визначити відсоток оцту більш точно, купіть в магазині звичайний оцет 6%, занурте в нього смужку pH та порівняйте зі смужкою pH домашнього розчину.

Як перевірити відсоток оцту за допомогою методу титрування

  1. Підготуйте оцтовий розчин, відсоток якого хочете дізнатися. Використовуючи вимірювальну склянку запишіть об’єм оцту.
  2. Приготуйте розчин натрій гідроксиду (NaOH). Для цього потрібно у воді розчинити натрій гідроксид, який зазвичай продається у вигляді гранул. Ретельно перемішайте розчин, щоб він став однорідним та запишіть об’єм рідини, яка вийшла.
  3. До оцту додайте декілька крапель індикатору (наприклад, фенолфталеїну). Індикатор допоможе визначити момент досягнення еквівалентної точки титрування.
  4. Починайте додавати розчин натрій гідроксиду (NaOH) до оцту, постійно помішуючи. Натрій гідроксид потрібно додавати поступово та дуже обережно, поки не відбудеться зміна кольору суміші. Зазвичай колір змінюється з безбарвного (або жовтого) до рожевого.
  5. Запишіть об’єм витраченого розчину натрій гідроксиду (NaOH), який був необхідний для досягнення зміни кольору.
  6. Використовуючи отримані дані, визначте відсоток який має оцет.
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