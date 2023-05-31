Якщо ви самостійно виготовляєте оцет, то точно хочете знати, який відсоток має ваш домашній виріб.

Як перевірити процент оцту в домашніх умовах, дізнавалися Факти ICTV.

Що знадобиться

Рівень кислотності оцту можна легко перевірити за допомогою індикаторних смужок. Після занурення в рідину, смужки pH змінюють колір в залежності від рівня pH певного розчину.

Щоб визначити точний відсоток домашнього оцту вам знадобиться:

домашній оцет;

магазинний оцет 6%;

лакмусова смужка pH.

Як перевірити процент оцту

Для визначення вмісту оцтової кислоти в оцті:

Занурте лакмусову смужку в оцет та зачекайте кілька секунд.

Смужка pH почне змінювати колір. Зазвичай вона має два кольори – червоний для кислих розчинів та синій для лужних розчинів.

Порівняйте змінений колір лакмусової смужки зі шкалою кислотності-лужності (pH шкалою). Шкала зазвичай має числові значення від 0 до 14, де значення менш як 7 вказують на кислий розчин, 7 – на нейтральний, а значення понад 7 – на лужний розчин.

Залежно від отриманого значення pH, визначте приблизний вміст оцтової кислоти в оцті. Зазвичай оцет має pH близько 2, що вказує на кислий характер рідини.

Наприклад, готовий яблучний оцет буде мати кислотність 4-6%. На шкалі pH це позначатиметься як 2-4.

Важливо зазначити, що визначення вмісту оцтової кислоти за допомогою смужки pH є орієнтовним методом. Аби визначити відсоток оцту більш точно, купіть в магазині звичайний оцет 6%, занурте в нього смужку pH та порівняйте зі смужкою pH домашнього розчину.

Як перевірити відсоток оцту за допомогою методу титрування