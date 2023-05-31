Якщо ви самостійно виготовляєте оцет, то точно хочете знати, який відсоток має ваш домашній виріб.
Як перевірити процент оцту в домашніх умовах, дізнавалися Факти ICTV.
Що знадобиться
Рівень кислотності оцту можна легко перевірити за допомогою індикаторних смужок. Після занурення в рідину, смужки pH змінюють колір в залежності від рівня pH певного розчину.
Щоб визначити точний відсоток домашнього оцту вам знадобиться:
- домашній оцет;
- магазинний оцет 6%;
- лакмусова смужка pH.
Як перевірити процент оцту
Для визначення вмісту оцтової кислоти в оцті:
- Занурте лакмусову смужку в оцет та зачекайте кілька секунд.
- Смужка pH почне змінювати колір. Зазвичай вона має два кольори – червоний для кислих розчинів та синій для лужних розчинів.
- Порівняйте змінений колір лакмусової смужки зі шкалою кислотності-лужності (pH шкалою). Шкала зазвичай має числові значення від 0 до 14, де значення менш як 7 вказують на кислий розчин, 7 – на нейтральний, а значення понад 7 – на лужний розчин.
- Залежно від отриманого значення pH, визначте приблизний вміст оцтової кислоти в оцті. Зазвичай оцет має pH близько 2, що вказує на кислий характер рідини.
Наприклад, готовий яблучний оцет буде мати кислотність 4-6%. На шкалі pH це позначатиметься як 2-4.
Важливо зазначити, що визначення вмісту оцтової кислоти за допомогою смужки pH є орієнтовним методом. Аби визначити відсоток оцту більш точно, купіть в магазині звичайний оцет 6%, занурте в нього смужку pH та порівняйте зі смужкою pH домашнього розчину.
Як перевірити відсоток оцту за допомогою методу титрування
- Підготуйте оцтовий розчин, відсоток якого хочете дізнатися. Використовуючи вимірювальну склянку запишіть об’єм оцту.
- Приготуйте розчин натрій гідроксиду (NaOH). Для цього потрібно у воді розчинити натрій гідроксид, який зазвичай продається у вигляді гранул. Ретельно перемішайте розчин, щоб він став однорідним та запишіть об’єм рідини, яка вийшла.
- До оцту додайте декілька крапель індикатору (наприклад, фенолфталеїну). Індикатор допоможе визначити момент досягнення еквівалентної точки титрування.
- Починайте додавати розчин натрій гідроксиду (NaOH) до оцту, постійно помішуючи. Натрій гідроксид потрібно додавати поступово та дуже обережно, поки не відбудеться зміна кольору суміші. Зазвичай колір змінюється з безбарвного (або жовтого) до рожевого.
- Запишіть об’єм витраченого розчину натрій гідроксиду (NaOH), який був необхідний для досягнення зміни кольору.
- Використовуючи отримані дані, визначте відсоток який має оцет.