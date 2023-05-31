Если вы делаете уксус самостоятельно, то определенно хотите знать, какой процент у вашего домашнего продукта.

Как проверить процент уксуса в домашних условиях, узнавали Факты ICTV.

Что понадобится

Уровень кислотности уксуса можно легко проверить с помощью индикаторных полосок. После погружения в жидкость, полоски pH меняют цвет в зависимости от уровня pH определенного раствора.

Чтобы определить точный процент домашнего уксуса вам понадобится:

домашний уксус;

магазинный уксус 6%;

лакмусовая полоска pH.

Как проверить процент уксуса

Для определения содержания уксусной кислоты в уксусе:

Окуните лакмусовую полоску в уксус и подождите несколько секунд.

Полоса pH начнет менять цвет. Обычно она бывает двух цветов: красный для кислых растворов и синий для щелочных.

Сравните измененный цвет лакмусовой полоски со шкалой кислотности-щелочности (pH шкалой). Шкала обычно имеет числовые значения от 0 до 14, где значения менее 7 указывают на кислый раствор, 7 — на нейтральный, а значения свыше 7 — на щелочной.

В зависимости от полученного значения pH определите приблизительное содержание уксусной кислоты в уксусе.

Обычно уксус имеет pH около 2, что указывает на кислую природу жидкости.

Например, готовый яблочный уксус будет иметь кислотность 4-6%. На шкале pH это будет обозначаться как 2-4.

Важно отметить, что определение содержания уксусной кислоты с помощью полоски pH является ориентировочным методом. Чтобы определить процент уксуса более точно, купите в магазине обычный уксус 6%, окуните в него полоску pH и сравните с полоской pH домашнего раствора.

Как проверить процент уксуса с помощью метода титрования