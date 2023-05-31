Если вы делаете уксус самостоятельно, то определенно хотите знать, какой процент у вашего домашнего продукта.
Как проверить процент уксуса в домашних условиях, узнавали Факты ICTV.
Что понадобится
Уровень кислотности уксуса можно легко проверить с помощью индикаторных полосок. После погружения в жидкость, полоски pH меняют цвет в зависимости от уровня pH определенного раствора.
Чтобы определить точный процент домашнего уксуса вам понадобится:
- домашний уксус;
- магазинный уксус 6%;
- лакмусовая полоска pH.
Как проверить процент уксуса
Для определения содержания уксусной кислоты в уксусе:
- Окуните лакмусовую полоску в уксус и подождите несколько секунд.
- Полоса pH начнет менять цвет. Обычно она бывает двух цветов: красный для кислых растворов и синий для щелочных.
- Сравните измененный цвет лакмусовой полоски со шкалой кислотности-щелочности (pH шкалой). Шкала обычно имеет числовые значения от 0 до 14, где значения менее 7 указывают на кислый раствор, 7 — на нейтральный, а значения свыше 7 — на щелочной.
- В зависимости от полученного значения pH определите приблизительное содержание уксусной кислоты в уксусе.
- Обычно уксус имеет pH около 2, что указывает на кислую природу жидкости.
Например, готовый яблочный уксус будет иметь кислотность 4-6%. На шкале pH это будет обозначаться как 2-4.
Важно отметить, что определение содержания уксусной кислоты с помощью полоски pH является ориентировочным методом. Чтобы определить процент уксуса более точно, купите в магазине обычный уксус 6%, окуните в него полоску pH и сравните с полоской pH домашнего раствора.
Как проверить процент уксуса с помощью метода титрования
- Подготовьте уксусный раствор, процент которого хотите узнать. Используя измерительный стакан запишите объем.
- Приготовьте раствор гидроксида натрия (NaOH). Для этого нужно в воде растворить натрий гидроксид, который обычно продается в виде гранул. Тщательно перемешайте раствор, чтобы он стал однородным. Запишите объем гидроксида натрия, который у вас получился.
- К уксусу добавьте несколько капель индикатора (например, фенолфталеина). Индикатор поможет определить момент достижения эквивалентной точки титрования.
- Начните добавлять раствор гидроксида натрия (NaOH) в уксус, постоянно помешивая. Натрий гидроксид нужно добавлять постепенно и очень осторожно, пока не произойдет изменение цвета смеси. Обычно цвет меняется с бесцветного (или желтого) на розовый.
- Запишите объем затраченного раствора гидроксида натрия (NaOH), который был необходим для достижения изменения цвета.
- Используя полученные данные, определите процент который имеет уксус.