Універсальний транспорт для комфортного пересування: як обрати ідеальний велосипед

Сімейні прогулянки, швидкі поїздки, виїзди на природу та навіть заняття спортом – у цьому допоможе велосипед.

Це універсальний спосіб пересування, який ідеально функціонує в міських умовах і не залежить від великої кількості факторів.

З його використанням формуються корисні звички, а також істотно заощаджується сімейний бюджет. Регулярна їзда покращує здоров’я, дозволяє підвищити тонус м’язів та забезпечити нормальну роботу серця.

Зараз дивляться

Вибираючи велосипеди можна загубитися в їх розмаїтті. Виробники пропонують велику кількість велосипедів, які відрізняються функціоналом, зовнішнім виглядом та іншими характеристиками.

Деякі люди основну увагу звертають на легкість та простоту обслуговування.

Різновиди велосипедів

Виробники розділили даний вид транспорту на категорії, щоб під кожні завдання можна було вибрати конкретний велосипед.

Усе залежить від того, хто буде їздити – жіночі моделі, чоловічі, дитячі або унісекс. Але по класу двоколісний транспорт поділяється на:

гірські – ідеальні варіанти для поганих доріг, адже рама і конструкція в цілому витримають навантаження;

– ідеальні варіанти для поганих доріг, адже рама і конструкція в цілому витримають навантаження; міські – велосипеди з великим діаметром коліс, широкою рамою, багажником і м’якими амортизаторами;

– велосипеди з великим діаметром коліс, широкою рамою, багажником і м’якими амортизаторами; BMX – відмінне рішення для екстремальних поїздок та трюків;

– відмінне рішення для екстремальних поїздок та трюків; гібрид – велосипеди з легкою рамою і середньої товщини шин, застосовуються для їзди по шосе.

Також виділяють фетбайк і гравійні моделі, але їх прекрасно замінюють зазначені вище види велосипедів. Такий транспорт випускається з різними механізмами гальм, амортизацією тощо.

Завдяки великому набору функцій деякі моделі можна вважати універсальними.

Параметри вибору

Під час вибору велосипеда потрібно звернути увагу на кількість швидкостей. При наявності декількох десятків швидкостей можна адаптувати їзду під будь-який рельєф і умови, щоб знизити навантаження на організм.

Форма керма підбирається також в залежності від того, де і як ви плануєте кататися. Вигнуте кермо підійде для рівної поверхні, в той час, як пряме – ідеальний варіант для перетнутої місцевості.

Конструкція рами може бути закритою, відкритою або складеною. Діаметр коліс також підбирається індивідуально, але середній розмір – це 26-28 дюймів.

Також потрібно врахувати умови експлуатації велосипеда, адаптуючи його під рельєф та місцевість.