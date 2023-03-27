Универсальный транспорт для комфортного передвижения: как выбрать идеальный велосипед

Семейные прогулки, быстрые поездки, выезды на природу и даже занятия спортом – во всем этом поможет велосипед.

Это универсальное средство передвижения, которое идеально функционирует в городских условиях и не зависит от большого количества факторов.

С его использованием формируются полезные привычки, но кроме этого существенно экономиться бюджет семьи. Регулярная езда улучшает здоровье человека, позволяет повысить тонус мышц и обеспечить нормальную работу сердца.

Сейчас смотрят

Выбирая велосипеды можно потеряться в их разнообразии. Производители предлагают большое количество разновидностей, которые будут отличаться функционалом, внешним видом и прочими характеристиками.

Некоторые люди основное внимание обращают на легкость и простоту обслуживания.

Разновидности велосипедов

Производители разделили данный вид транспорта на категории, чтобы под каждые задачи можно было выбрать конкретный велосипед.

Основное разделение зависит от того, кто будет ездить на нем – женские модели, мужские, детские или унисекс. Но по классу двухколесный транспорт разделяется на следующие категории:

горные — идеальные варианты для дорог плохого качества, ведь рама и конструкция в целом выдержат нагрузку;

— идеальные варианты для дорог плохого качества, ведь рама и конструкция в целом выдержат нагрузку; городские — велосипеды с большим диаметром колес, широкой рамой, багажником и мягкими амортизаторами;

— велосипеды с большим диаметром колес, широкой рамой, багажником и мягкими амортизаторами; BMX — отличное решение для экстремальных поездок и показа трюков;

— отличное решение для экстремальных поездок и показа трюков; гибрид — велосипеды с легкой рамой и средней толщины шин, применяемые для езды по шоссе.

Также выделяют фэтбайк и гравийные модели, но их прекрасно заменяют указанные виды классы велосипедов. Такой транспорт выпускается с разными механизмами тормозов, амортизацией и т.д.

Благодаря большому набору функций некоторые модели можно считать универсальными.

Параметры выбора

После выбора велосипеда нужно обратить внимание на количество скоростей. При наличии нескольких десятков скоростей можно адаптировать езду под любой рельеф и условия, чтобы снизить нагрузку на организм.

Форма руля подбирается также в зависимости от того, где и как будет происходить езда. Изогнутый руль подойдет для ровной поверхности, в то время как прямой руль – идеальный вариант для пересеченной местности.

Конструкция рамы может быть закрытой, открытой или складной. Диаметр колес также подбирается индивидуально, но средний размер – это 26-28 дюймов.

Также нужно учесть условия эксплуатации велосипеда, адаптируя его под рельеф и местность.