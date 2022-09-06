Кожна господиня має на своїй кухні певний запас продуктів. Вдома завжди є борошно, олія, хліб, овочі та фрукти, різноманітні каші та крупи.

Проте існує топ-3 універсальних продукти, з яких можна приготувати безліч страв, тому вони повинні бути на кухні завжди.

Які три продукти мають бути вдома завжди – далі у матеріалі Фактів.

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Яйця

Це дуже універсальний продукт, з якого можна приготувати безліч страв. Крім того, куряче яйце дуже поживне і допомагає надовго вгамувати голод.

Завдяки високій концентрації білків і жирів, яйце надає організму необхідні речовини. А низький відсоток вуглеводів підтверджує, що курячі яйця дуже корисні.

Яйця містять у своєму складі вітамін А, фолієву кислоту, вітамін B5, В12, В2, фосфор, селен і цинк. У білку багато калорій і відсутній жир, що сприятливо позначається на кровоносній системі.

Жовток містить необхідну людині кількість холіну — речовини, яка перешкоджає відкладенню жиру в печінці.

Окрім своєї користі, яйця часто стають головними героями у приготуванні різноманітних страв. На швидку руку, можна приготувати омлет, яєчню, омлет-запіканку, яйце Бенедикт тощо. І це лише список страв, де не потрібні інші інгредієнти.

Яйця повинні бути вдома завжди, адже без них неможливо приготувати випічку, складні салати, пироги, тісто тощо.

Картопля

Вона може виступати як самостійна страва, а може слугувати доповненням чи начинкою.

Картоплю можна зварити, посмажити (у різних варіаціях), запекти, приготувати у фользі, зробити пюре тощо. Крім того, з картоплі можна зробити деруни, картопляний пиріг, печеню (з м’ясом чи грибами), вареники чи пиріжки з картопляною начинкою тощо.

Також картопля – корисний для людського здоров’я продукт, у її складі міститься чимало цінних речовин – велика кількість вітамінів В, Е, К, антиоксиданти, клітковина, натрій, цинк, фосфор, калій, залізо тощо.

Крім того, якщо поєднати цей продукт з яйце, можна приготувати незвичну, проте смачну яєчню у картоплі.

Саме завдяки своїй користі та універсальності у приготування, картопля має бути на кухні завжди.

М’ясо

Тут мабуть не буде сперечатися ніхто, м’ясо – продукт, який не лише містить купу поживних елементів, а й є доволі простий та різносторонній у приготуванні.

Навіть якщо вдома немає нічого, окрім шматочка м’яса, можна приготувати смачну та поживну вечерю. Його можна посмажити, запекти, зварити, тушкувати, приготувати гуляш, фарш, підливу, печеню з картоплею тощо.

При виборі м’яса слід звертати увагу, яке саме полюбляють у вашій родині. Це може бути курянина, свинина, індичка, яловичина, баранина, конина тощо.

Якщо проявити трішки фантазії, то з будь-якого м’яса можна зробити шедевр, тому м’ясний шматок завжди повинен лежати у морозилці, на всяк випадок.

Все індивідуально

Звичайно, у кожного є свої особливі потреби та вподобання у їжі. Хтось не зможе і дня прожити без хліба, а хтось – без шоколаду.

Тому підбирати топ універсальних продуктів харчування – справа дуже індивідуальна. Перш за все, варто звертати увагу, які продукти у вашому будинку закінчується найшвидше. І вже з цих спостережень робити висновок.