Каждая хозяйка имеет на своей кухне определенный запас продуктов. Дома всегда есть мука, масло, хлеб, овощи и фрукты, разнообразные каши и крупы.

Тем не менее существует топ-3 универсальных продукта, из которых можно приготовить множество блюд, поэтому они должны быть на кухне всегда.

Какие три продукта должны быть дома всегда — далее в материале Фактов.

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Яйца

Это очень универсальный продукт, из которого можно приготовить множество блюд. Кроме того, куриное яйцо очень питательное и помогает надолго утолить голод.

Благодаря высокой концентрации белков и жиров, яйцо придает организму необходимые вещества. А низкий процент углеводов подтверждает, что куриные яйца очень полезны.

Яйца содержат в своем составе витамин А, фолиевую кислоту, витамин B5, В12, В2, фосфор, селен и цинк. В белке много калорий и отсутствует жир, что благоприятно сказывается на кровеносной системе.

Желток содержит необходимое человеку количество холина — вещества, которое препятствует отложению жира в печени.

Кроме своей пользы, яйца часто становятся главными героями в приготовлении разнообразных блюд. На скорую руку можно приготовить омлет, яичницу, омлет-запеканку, яйцо Бенедикт и тому подобное. И это лишь список блюд, где не нужны другие ингредиенты.

Яйца должны быть дома всегда, ведь без них невозможно приготовить выпечку, сложные салаты, пироги, тесто и тому подобное.

Картофель

Он может выступать как самостоятельное блюдо, а может служить дополнением или начинкой.

Картофель можно сварить, пожарить (в разных вариациях), запечь, приготовить в фольге, сделать пюре и тому подобное.

Кроме того, из картофеля можно сделать драники, картофельный пирог, жаркое (с мясом или грибами), вареники или пирожки с картофельной начинкой и тому подобное.

Также картофель — полезный для человеческого здоровья продукт, в его составе содержится немало ценных веществ — большое количество витаминов В, Е, К, антиоксиданты, клетчатка, натрий, цинк, фосфор, калий, железо и тому подобное.

Кроме того, если совместить этот продукт с яйцо, можно приготовить вкусную яичницу в картофеле.

Именно благодаря своей пользе и универсальности в приготовление, картофель должен быть на кухне всегда.

Мясо

Здесь видимо не будет спорить никто, мясо — продукт, который не только содержит кучу питательных элементов, но и довольно простой и разносторонний в приготовлении.

Даже если дома нет ничего, кроме кусочка мяса, можно приготовить вкусный и питательный ужин. Его можно пожарить, запечь, сварить, тушить, приготовить гуляш, фарш, подливу, жаркое с картофелем и тому подобное.

При выборе мяса следует обращать внимание, какое именно любят в вашей семье. Это может быть курянина, свинина, индейка, говядина, баранина, конина и тому подобное.

Если проявить чуточку фантазии, то из любого мяса можно сделать шедевр, поэтому мясной кусок всегда должен лежать в морозилке, на всякий случай.

Все индивидуально

Конечно, у каждого есть свои особые потребности и предпочтения в еде. Кто-то не сможет и дня прожить без хлеба, а кто — то без шоколада.

Поэтому подбирать топ универсальных продуктов питания — дело очень индивидуальное. Прежде всего, стоит обратить внимание, какие продукты в вашем доме заканчивается быстрее всего. И уже из этих наблюдений делать вывод.