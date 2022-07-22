Сьогодні кожен користується послугами поштових відправлень. Це доволі зручно, адже можна відправити чи отримати посилку з іншого куточку України за лічені дні. Проте доволі часто трапляються випадки, коли посилки губляться.

Що робити, якщо Укрпошта загубила посилку – читайте в нашому матеріалі.

Перевірте місцезнаходження посилки

Якщо посилка мала вже прибути, проте її досі немає, не варто панікувати. Укрпошта створила спеціальний онлайн Трекінг, завдяки якому можна перевірити місцезнаходження відправлення.

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Перейдіть на Трекінг У рядку пошуку введіть номер відправлення. Натисніть Відстежити. Перед вами з’явиться інформація стосовно перебування посилки.

Якщо вашу посилку все ж не знаходить, ймовірно, вона була загублена.

Зверніться до поштового відділення

Вам необхідно звернутися до поштового відділення, з якого ви відправляли посилку. З собою у вас повинна бути заява про втрату відправлення.

У заяві ви маєте зазначити вид, категорія та номер поштового відправлення, місце та дата прийняття, прізвище, ім’я та по батькові (для юридичних осіб – найменування) і поштова адреса відправника та адресата, за необхідністю також зазначте суму оголошеної цінності посилки та суму післяплати.

Також ви маєте довести, що дійсно відправляли посилку. Доказом можуть слугувати – квитанція про оплату послуги (видається у відділенні), чек, або укладений договір з зазначенням ваги, ціни тощо.

Варто зазначити, що суму оголошеної вартості посилки у разі її втрати, оператор поштового зв’язку зобов’язаний компенсувати.

Оформіть заявку про втрату онлайн

На сайті Укрпошти є спеціальна функція Онлайн-рекламація, яка дозволяє оформити заяву про втрату онлайн.

Перейдіть на сайт Укрпошти у розділ Онлайн-рекламація для внутрішнього відправлення Вкажіть Ідентифікатор внутрішнього поштового відправлення (13 цифр), він зазначений на чеку. Натисніть Далі. Вкажіть тип відправлення та дату приймання посилки. Зазначте місце, звідки відправляли посилку, додаткові відмітки, детальний опис посилки. Оберіть причину подання заяви, вкажіть масу та додаткову інформацію про посилку. Завантажте скан-копію чеку чи квитанції, яку вам видали на пошті. Відправте заявку.

Після опрацювання ваших даних, працівники Укрпошти зв’яжуться з вами.

Фото: Укрпошта