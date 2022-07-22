Сьогодні кожен користується послугами поштових відправлень. Це доволі зручно, адже можна відправити чи отримати посилку з іншого куточку України за лічені дні. Проте доволі часто трапляються випадки, коли посилки губляться.
Що робити, якщо Укрпошта загубила посилку – читайте в нашому матеріалі.
Перевірте місцезнаходження посилки
Якщо посилка мала вже прибути, проте її досі немає, не варто панікувати. Укрпошта створила спеціальний онлайн Трекінг, завдяки якому можна перевірити місцезнаходження відправлення.
- Перейдіть на Трекінг від Укрпошти.
- У рядку пошуку введіть номер відправлення.
- Натисніть Відстежити.
- Перед вами з’явиться інформація стосовно перебування посилки.
Якщо вашу посилку все ж не знаходить, ймовірно, вона була загублена.
Зверніться до поштового відділення
Вам необхідно звернутися до поштового відділення, з якого ви відправляли посилку. З собою у вас повинна бути заява про втрату відправлення.
У заяві ви маєте зазначити вид, категорія та номер поштового відправлення, місце та дата прийняття, прізвище, ім’я та по батькові (для юридичних осіб – найменування) і поштова адреса відправника та адресата, за необхідністю також зазначте суму оголошеної цінності посилки та суму післяплати.
Також ви маєте довести, що дійсно відправляли посилку. Доказом можуть слугувати – квитанція про оплату послуги (видається у відділенні), чек, або укладений договір з зазначенням ваги, ціни тощо.
Варто зазначити, що суму оголошеної вартості посилки у разі її втрати, оператор поштового зв’язку зобов’язаний компенсувати.
Оформіть заявку про втрату онлайн
На сайті Укрпошти є спеціальна функція Онлайн-рекламація, яка дозволяє оформити заяву про втрату онлайн.
- Перейдіть на сайт Укрпошти у розділ Онлайн-рекламація для внутрішнього відправлення.
- Вкажіть Ідентифікатор внутрішнього поштового відправлення (13 цифр), він зазначений на чеку.
- Натисніть Далі.
- Вкажіть тип відправлення та дату приймання посилки.
- Зазначте місце, звідки відправляли посилку, додаткові відмітки, детальний опис посилки.
- Оберіть причину подання заяви, вкажіть масу та додаткову інформацію про посилку.
- Завантажте скан-копію чеку чи квитанції, яку вам видали на пошті.
- Відправте заявку.
Після опрацювання ваших даних, працівники Укрпошти зв’яжуться з вами.
Фото: Укрпошта