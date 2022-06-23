Усе частіше на вулицях міст можна побачити конструкції, через які можна забирати чи відправляти посилки. Це поштомати.

Поштомати – автоматичні термінали для отримання і відправки посилок, дозволяють зробити це у будь-який час. Вони не мають обмежень по часу роботи, та розміщені у місцях, де найчастіше бувають люди – біля магазинів, супермаркетів, ТРЦ тощо.

Ці термінали встановлюють різні служби доставки, найчастіше можна зустріти від Нової пошти, Укрпошти чи Meest.

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Інструкція до користування

Загалом усі поштомати працюють за однією схемою. Незалежно від того, від якої служби доставки вони працюють.

Щоб скористатись терміналом, у вас має встановлений мобільний додаток служби доставки. На нього ви і отримаєте сповіщення про надходження вашої посилки.

Далі вам потрібно сплатити відправку чи отримання через мобільний додаток.

відправку чи отримання через мобільний додаток. Знайдіть необхідний вам поштомат і під’єднайте свій телефон до нього через Bluetooth .

. Після під’єднання система сама відкриє ваш ящик, де чекає посилка.

Після завершення операції обов’язково закрийте комірку.

Як користуватись поштоматом від Нової пошти

Поштомати Нової пошти лише для отримання, тобто відправити через них посилку не можна. Для цього необхідно завітати у відділення.

В мережі працює 9 917 поштоматів у 380 населених пунктах. Щоб знайти поштомат у своєму місті, перейдіть за посиланням.

Через поштомат НП можна відправити посилку, габарити якої не більше ніж 40*60*30, вагою до 20 кг і оціночною вартістю не більше 6 тис. грн.

Сплатити доставку можна за допомогою додатку Нова пошта або на сайті. Врахуйте, що сплатити готівкою на місці неможливо.

До речі, якщо під час отримання ви випадково закрили комірку, не дістаючи з неї посилку, в додатку можна буде натиснути кнопку Відкрити комірку повторно.

Посилка зберігається протягом трьох днів, якщо за цей термін ви її не забрали, вона відпрявляється до найближчого відділення.

Поштомати Укрпошти

Щоб ним скористатися, відправка має бути оформлена за послугою Укрпошта Стандарт або Укрпошта Експрес, оголошена вартість відправлення — до 5 тис. грн.

Ви маєте сплатити відправлення, а розмір посилки повинен відповідати розміру скриньки, термін зберігання — до семи або до 14 днів.

Коли посилка надійде, на телефон отримувача прийде SMS / Viber-повідомлення з PIN-кодом. Його потрібно буде ввести на екрані пошти. Укрпошта попереджає, що це буде можливо лише якщо всі комірки закриті.

Якщо після введення PIN-коду осередок не відкривається, потрібно повторно ввести код.

Якщо після введення PIN-коду комірка не відчиняється:

Введіть PIN-код повторно. Якщо комірка однаково не відчиняється, зверніться до контакт-центру Omnic за номером, вказаним на поштоматі: 0 800 331 450. Назвіть оператору технічної підтримки номер телефону, який було вказано як номер телефону отримувача, або номер відправлення. Оператор у віддаленому режимі розблокує комірку. Якщо розблокувати комірку віддалено не вдасться, оператор оформить заявку на виїзд спеціаліста для її відчинення в аварійному режимі. Термін розв’язання проблемних питань — вісім робочих годин.

Також зверніть увагу, що посилку необхідно оформити:

без опису вкладення;

без рекомендованого повідомлення;

без відмітки Найбільша сторона від 71 см;

без відмітки Кур’єрська доставка;

без відмітки Огляд дозволено;

без зворотної доставки документів.

Поштомати від Meest

Поштомати від цієї служби розміщені на заправках, у магазинах, супермаркетах чи книгарнях. Деталізованою Картою з можливістю пошуку ви можете скористатись за посиланням.

Відправляти та отримувати посилки через відділення Meest можна:

до 5 кг – 45 грн (XS/S);

до 10 кг – 65 грн (M);

до 30 кг – 85 грн (L).

Сплатити послуги поштомату може як відправник, так і отримувач. Це можна зробити через додаток. Посилка видається лише після оплати.

У служби є додаток на App Store чи Google Play, або можна скористатися чат-ботом у Telegram чи Viber для замовлення або отримання посилки через поштомат.