Акумулятори холоду міцно увійшли в культуру використання. Як вони влаштовані, навіщо потрібні акумулятори холоду і як їх правильно застосовувати – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Акумулятор холоду – це герметичний контейнер, у якому міститься речовина з великою теплоємністю. Вони класифікуються залежно від наповнювача на сольові, гелеві та силіконові. Наприклад, гелевий холодоелемент використовується як для охолодження, так і для збереження тепла. До того ж, у нього упаковка з великим терміном придатності. Серед трьох варіантів гелевий є найбезпечнішим, оскільки у разі пошкодження м’якого акумулятора, наповнювач не витече.

Водно-сольовий акумулятор холоду застосовується у діапазоні температур від -20 до +8 градусів. Він вважається найпростішим і тримає низьку температуру не більше доби, тоді як силіконовий акумулятор холоду здатний зберігати холод протягом 7 днів. Далі розберемося, для чого використовують акумулятори холоду і як вони працюють.

Для чого використовують акумулятори холоду

Акумулятори холоду можна порівняти з льодом, який не тане довгий час. Їх зазвичай поміщають у сумку-холодильник, де вони зберігають низьку температуру. Це допомагає тривалий час тримати їжу та напої холодними. Акумулятори холоду часто беруть із собою, коли виїжджають на пікнік або вирушають у тривалу подорож на авто.

У середньому акумулятор холоду тримає температуру близько 10 годин. Але цей час умовний та багато в чому залежить від погоди. Якщо на вулиці дуже спекотно, то холод протримається близько 4 годин, якщо ні – то температура всередині термосумки буде зберігатися протягом 10-12 годин.

Також ці акумулятори холоду можна використовувати без проблем як акумулятори тепла. А це стане прекрасним рішенням, якщо в офісі немає можливості розігріти їжу.

Але це не єдине їхнє застосування, адже акумулятори холоду також використовують у побутових холодильниках. З їхньою допомогою стабілізується температура в морозильній камері. Таким чином компресор вмикається і вимикається рідше, що подовжує термін експлуатації холодильника. Також за рахунок цього збільшується потужність заморожування і термін зберігання продуктів у холодильнику.

Такий варіант використання акумуляторів холоду оптимальний, якщо доводиться часто відкривати морозильну камеру. Вони дають можливість вирівняти температурні коливання. Аналогічно такий варіант підійде для великого одноразового завантаження продуктів, які потребують охолодження.

Крім того, якщо раптом зникне світло, акумулятор холоду довгий час підтримуватиме потрібну температуру в холодильнику.

До речі, раніше Факти ICTV писали, скільки часу холодильник тримає холод і як продовжити цей період.

Часто акумулятори холоду використовуються в медичних цілях, наприклад для транспортування ліків, вакцини та іншого.

Як працює акумулятор холоду

Зазвичай всередині акумулятор холоду наповнений рідиною на основі води (близько 98%), розчину карбоксиметилцелюлози. Останній виконує сполучну функцію і надає в’язкості. А це у свою чергу сприяє уповільненню процесу розморожування. Також в акумуляторах холоду є барвник, який надає їм блакитного (морозного) кольору.

Для підтримання необхідного режиму в термоємності акумулятори холоду потрібно використовувати у кількості щонайменше 10% від об’єму сумки. Наприклад, на обсяг 30 літрів знадобиться загалом 3 літри, тобто 10 штук акумуляторів по 300 мл або 6 – по 500 мл.

Щоб отримати максимальний результат, потрібно розміщувати акумулятори холоду через кожні 10-15 см. Якщо дотримуватися такого принципу, продукти довго залишатимуться свіжими.

Як використовувати акумулятори холоду

Щоб підготувати акумулятор холоду до використання, необхідно попередньо охолодити його в морозилці. Туди його потрібно відправити на 8-12 годин. За цей час відбудеться повне заморожування.

Варто розташовувати акумулятори холоду таким чином, щоб вони щільно прилягали до продуктів. Краще класти їх або на дно холодильника, або збоку. Це вже залежить від розмірів акумуляторів холоду і ємності. Коли процес заморозки завершено, акумулятори холоду поміщають у термосумку.

Після використання акумуляторів холоду, їх потрібно витягнути з термосумки, промити, просушити і знову помістити в морозильну камеру. Коли вони не використовуються, їх зберігають у темному прохолодному місці.