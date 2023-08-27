Українці з побоюванням очікують приходу осінньо-зимового періоду, адже експерти прогнозують удари РФ по інфраструктурі. У ДТЕК теж закликали не ховати генератори, а навпаки, запастися пальним. За таких розкладів цілком актуальне питання, скільки часу холодильник тримає холод після вимкнення світла. Про це і поговоримо далі.

Як довго холодильник тримає холод після вимкнення

Більшість холодильників зберігають холод протягом 24 годин. Морозильні камери – більше. Морозильний відсік, інтегрований у холодильну камеру, тримає температуру приблизно 16 годин. Навіть маленька морозилка в малогабаритних холодильниках – зберігає холод до 10 годин.

Однак тут є кілька факторів впливу. І перший – це стан самого холодильника, наскільки він новий і сучасний. Так, наприклад, стара модель, якій понад 10 років, береже продукти в прохолоді менше 10 годин. Іноді це навіть три-чотири години, що зовсім не втішає.

Скільки часу холодильник тримає холод після вимкнення залежить і від самої моделі, а не тільки від віку техніки.

Ще один момент, який впливає на тривалість збереження холоду – кількість продуктів. Тут діє принцип – що більше їжі в морозилці, то вища тривалість температурного режиму. Таке саме правило може бути застосовано і до холодильників.

Як зберегти холод у холодильнику в разі відключення електрики

Але якщо ви хочете зберегти температурний режим довше, то можна скористатися кількома лайфхаками.

І перше правило, якого слід дотримуватися після вимкнення електрики, – уникайте заглядання до холодильника без особливої потреби. Так ви не будете впускати всередину тепло.

Також радимо переглянути продукти у вашому холодильнику і викинути ті, які вже почали псуватися. Якщо світла немає давно, перевірте температуру в холодильнику за допомогою термометра. Якщо вона вища за 4°С, продукти можуть зіпсуватися. Адже ідеально для харчів у холодильнику – 4°С або нижче, у морозильній камері – 0°С або менше. Але подовжити потрібний температурний режим можна за допомогою сухого або звичайного льоду, а також заморожених контейнерів із водою.

Придбайте блоковий або сухий лід

Він додасть кілька годин до збереження холоду після вимкнення світла. З його допомогою можна чотири години не хвилюватися через продукти в самому холодильнику і понад добу – у морозильній камері. Просто покладіть блоковий або сухий лід у холодильник і морозилку, коли зникне електроенергія.

Лід і заморожені пляшки

Зі збереженням температурного режиму в холодильнику чудово впорається і звичайний лід або заморожена в пляшках вода. Якщо світло відсутнє понад 5 годин, це стане справжнім рятівним жилетом.

Контейнери з водою

Холодильник краще триматиме холод після вимкнення, якщо скористатися контейнерами з водою. Вони бережуть у холодильнику потрібну температуру ще кілька годин після зникнення електроенергії.

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