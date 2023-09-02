Аккумуляторы холода прочно вошли в культуру использования. Как они устроены, зачем нужны аккумуляторы холода и как их правильно применять — читайте в материале Фактов ICTV.

Аккумулятор холода ― это герметичный контейнер, в котором находится вещество с большой теплоемкостью. Они классифицируются в зависимости от наполнителя на солевые, гелевые и силиконовые. К примеру, гелевый хладоэлемент используется как для охлаждения, так и для сохранения тепла. К тому же, у него безопасная упаковка с большим сроком годности. Среди трех вариантов он является самым безопасным, так как в случае повреждения мягкого аккумулятора, наполнитель не вытечет.

Водно-солевой аккумулятор холода применяется в диапазоне температур от -20 до +8 градусов. Он считаются самым простым и держит низкую температуру не более суток, тогда как силиконовый аккумулятор холода способен сохранять холод на протяжении 7 дней. Далее разберемся, для чего используют аккумуляторы холода и как они работают.

Для чего используют аккумуляторы холода

Аккумуляторы холода можно сравнить со льдом, который не тает долгое время. Их обычно помещают в сумку-холодильник, где они сохраняют низкую температуру. Это помогает удерживать еду и напитки холодными продолжительное время. Аккумуляторы холода часто берут с собой, когда выезжают на пикник или отправляются в длительное путешествие на авто.

В среднем аккумулятор холода держит температуру около 10 часов. Но это время условно, так как во многом зависит от погоды. Если на улице очень жарко, то холод продержится около 4 часов, если нет, то температура внутри термосумки будет сохраняться на протяжении 10-12 часов.

Также данные аккумуляторы холода можно использовать без проблем как аккумуляторы тепла. А это станет отличным решением, если в офисе нет возможности разогреть еду.

Но это не единственное их применение, ведь аккумуляторы холода также используют в бытовых холодильниках. С их помощью стабилизируется температура в морозильной камере. Таким образом, компрессор включается и выключается реже, что продлевает срок эксплуатации холодильника. Также за счет этого увеличивается мощность заморозки и время сбережения продуктов в холодильнике.

Этот вариант использования аккумуляторов холода оптимален, если приходится часто открывать морозильную камеру. Они дают возможность сгладить температурные колебания. Аналогично такой вариант подойдет при большой единовременной загрузке продуктов, нуждающихся в охлаждении.

Кроме того, если вдруг исчезнет свет, аккумулятор холода долгое время будет поддерживать нужную температуру в холодильнике.

К слову, ранее Факты ICTV писали, сколько времени холодильник держит холод и как продлить этот период.

Часто аккумуляторы холода используются в медицинских целях, например для транспортировки лекарств, вакцины и прочего.

Как работает аккумулятор холода

Как правило, внутри аккумулятора холода залита жидкость на основе воды (порядка 98%), раствор карбоксиметилцеллюлозы. Последний выполняет связующую функции и придает вязкость. Это в свою очередь способствует замедлению процесса размораживания. Также в аккумуляторах холода есть краситель, который придает им голубой (морозный) цвет.

Для поддержания необходимого режима в термоемкости аккумуляторы холода нужно использовать в количестве не менее 10% от объема сумки. Например, на объем 30 литров понадобится в общей сложности 3 литра, то есть 10 штук аккумуляторов по 300 мл или 6 – по 500 мл.

Чтобы получить максимальный результат, нужно размещать аккумуляторы холода через каждые 10-15 см. Если придерживаться такого принципа, продукты долго будут оставаться свежими.

Как использовать аккумуляторы холода

Чтобы подготовить аккумулятор холода к использованию, необходимо предварительно охладить его в морозилке. Туда его нужно отправить на 8-12 часов. За это время произойдет полная заморозка.

Стоит располагать аккумуляторы холода таким образом, чтобы они плотно прилегали к продуктам. Лучше размещать их либо на дно холодильника, либо сбоку. Это уже зависит от размеров аккумуляторов холода и емкости.

Когда процесс заморозки окончен, аккумуляторы холода помещают в термосумку.

После использования аккумулятора холода, его нужно вытащить из термосумки, промыть, просушить и снова поместить в морозильную камеру. Когда устройство не используется, его хранят в темном прохладном месте.