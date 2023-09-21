Городники, які займаються овочами, знають, коли правильно збирати врожай, а згодом – як його зберігати, щоби він не псувався. Часто плід може запріти або бути ураженим грибковим захворюванням, тож потрібно знати деталі про збереження кожного овоча.

Морква в цьому плані не надто проста, оскільки може піддаватися різним факторам, які просто зіпсують плід. Факти ICTV розкажуть вам, як зберігати моркву на зиму.

Насамперед помаранчевий овоч потрібно вчасно та правильно зібрати. Тоді висушити на свіжому повітрі й розпочинати підготовку до зберігання.

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Зрізати бадилля. Видалити тонкі кінчики коренеплодів. Очистити від землі. Перевірити овоч на наявність пошкоджень. Перенести моркву в прохолодне приміщення з температурою повітря +10-14°С на 7-10 днів.

Один із простих способів зберігання моркви на зиму – льох, підвал. Вологість повітря в приміщенні має становити 90-95%, температура -2…+2°С. Також має бути середня вентиляція.

Переймаючись питанням, як зберігати моркву, можна обрати пісок. Він не дає коренеплоду зів’янути і затримує розвиток гнилі. Для такого способу вам необхідно зволожити відро піску 1 л води, висипати його в ящик шаром 3-5 см, викласти моркву і так повторювати до повного заповнення тари.

Зберігати моркву можна в щільних пакетах, поліетиленових мішках. Їх необхідно щільно наповнити морквою і залишити незакритими у прохолодному приміщенні.

Цибулеве лушпиння також допоможе зберегти плоди та не дасть розвинутися гнилі. Потрібно розкласти моркву в ящики з ним і помістити в підвал чи льох.

Зберігати моркву можна і в квартирі на балконі. Однак постійно варто контролювати температуру. Допустимо вище 0°С, якщо невеликий мінус – накрийте ящики, наповнені тирсою від сосни або цибулевим лушпинням, ковдрою, пледом. За значного морозу коренеплоди варто занести в квартиру, щоб вони не померзли.