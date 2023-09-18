Обрати правильну дату для збирання врожаю – дуже важливо для кожного городника, оскільки необхідно точно знати, що плоди до цього вже готові й повністю дозріли. Щось потрібно викопувати раніше, щось згодом, але чи не найпізніше збирають урожай буряків.

Факти ICTV вирішили детально вам розповісти, коли викопувати буряк на зиму. Бордові коренеплоди варто не тільки вчасно зібрати, а й правильно зберігати.

Коли викопувати буряк на зиму – терміни

Якщо перед вами постало питання – коли збирати червоний буряк, спершу необхідно розібратися, якого він сорту.

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Ранньостиглі сорти збирають через 70 днів після висадження – з серпня до жовтня.

Сорти середнього терміну дозрівання готові до збирання через 100 днів після появи сходів. Збирають такий буряк у вересні-жовтні.

Пізні сорти готові до збирання через 130-140 днів після висадження. Зазвичай такий буряк викопують перед заморозками – у жовтні.

Найкраще записувати дату висадження будь-яких культур, зокрема й буряка, так ви точно не заплутаєтеся в днях.

Збирання червоного буряка – поради

Прорахувати строки збирання врожаю – це правильно, проте також необхідно бути впевненим у тому, що він дійсно дозрів, і перевірити це доволі просто. Бордові коренеплоди мають бути важкими та великими, їхня верхня частина має бути на поверхні землі, а нижнє листя сухим і пожовклим.

До речі, не рекомендується дотягувати збирання буряків до морозів, оскільки після цього вони погано зберігатимуться. Найкраще збирати врожай в суху та ясну погоду.

Найвдалішим варіантом для зберігання буряка є погреби. Приміщення має бути темним, прохолодним, а температура в ньому – від 0 до 3 градусів тепла.

Різні сорти потрібно зберігати окремо.