Огородники, занимающиеся овощами, знают, когда правильно собирать урожай, а после — как его хранить, чтобы он не портился. Часто плод может запреть или быть пораженным грибковым заболеванием, а потому нужно знать детали о сохранности каждого овоща.

Морковь в этом плане не простая, поскольку может поддаваться различным факторам, которые просто испортят плод. Факты ICTV расскажут вам, как хранить морковь на зиму.

Прежде всего оранжевый овощ нужно вовремя и правильно собрать. Потом высушить на свежем воздухе и приступить к подготовке к хранению.

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Срезать ботву. Удалить тонкие кончики корнеплодов. Очистить от земли. Проверить овощ на наличие повреждений. Перенести морковь в прохладное помещение с температурой воздуха +10-14°С на 7-10 дней.

Один из простых способов хранения моркови на зиму — погреб, подвал. Влажность воздуха в помещении должна быть 90-95%, температура -2…+2°С. Также должна быть средняя вентиляция.

Задаваясь вопросом, как хранить морковь, можно прибегнуть к помощи песка. Он не дает корнеплоду завянуть и задерживает развитие гнили. Для такого способа вам необходимо увлажить ведро песка 1 л воды, высыпать его в ящик слоем 3-5 см, выложить морковь и так повторять до полного заполнения тары.

Хранить морковь можно в плотных пакетах, полиэтиленовых мешках. Их необходимо плотно наполнить морковью и оставить незакрытыми в прохладном помещении.

Луковая шелуха также поможет сохранить плоды и не даст развиться гнили. Нужно разложить морковь в ящики с ней и поместить в подвал, погреб.

Хранить морковь можно и в квартире на балконе. Однако постоянно стоит контролировать температуру. Допустимо выше 0°С, если небольшой мороз — накройте ящики, наполненные опилками от сосны или луковой шелухой, одеялом, пледом. При сильном минусе корнеплоды стоит занести в квартиру, чтобы они не замерзли.