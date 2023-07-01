Полив – один з основних етапів у догляді за домашніми квітами, тож не дивно, що це перше питання, яке турбує власників рослин. Тож, чим і як треба поливати вазони, щоб вони швидко росли і чи взагалі можливо пришвидшити таким чином їх ріст – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.

Чим поливати вазони, щоб швидко росли

З цим питанням ми звернулися до нашого постійного експерта з рослин Ліліани Лавринець. Вона зазначає, що немає такого чарівного засобу, щоби ви сьогодні полили рослину диво-сумішшю, а на завтра чи через день з паростка отримали великих зелений кущ.

– Немає такого чарівного засобу, щоб ви сьогодні полили ним рослини, а через два дні – вони красиві й доглянуті, – каже знавець з рослин.

Вона наголошує, щоб рослина виглядала гарно, потрібен регулярний та комплексний догляд.

– Тобто щонайменше раз на тиждень поливати і тричі на тиждень обприскувати домашню квітку. Гарно протираємо листочки, вазон має стояти на своєму місці та постійно спостерігаємо за розвитком рослини та змінами під час росту – чи немає опіків, пожовклого листя тощо, – говорить Лавринець.

Відстояна вода

Але все ж таки певні хитрощі у поливі вазонів, щоб ті швидко росли, є. І насамперед їх потрібно зволожувати відстояною водою. Якщо ж маєте власну криницю, то можна вдаватися до поливу одразу. Якщо ж ні – то візьміть ємність та наберіть туди води з-під крану та залиште у відкритій посудині на добу. Так вміст хлору вивітриться та не нашкодить рослині.

Лише потрібно стежити, щоб вода була на 5-7°С вищою за температуру повітря у приміщенні. Якщо поливати вазони холодною водою, то у рослин починають загнивати стебла та коріння, може опадати листя й бутони.

Крім того, варто пам’ятати, що у кожної рослини є період спокою, під час якого потрібно дати їй відпочинок та не живити добривами.

Добрива

Коли починається період активного росту рослини то додаємо добриво до води для поливу – і ваша домашня квітка почувається прекрасно та радує око.

Найкраще добриво для кімнатних квітів – це, безумовно, органіка (перегній або компост). Така підгодівля не лише забезпечує підживлення потрібними мікроелементами, а й покращує структуру ґрунту.

Мінеральні добрива також можна застосовувати для кімнатних рослин, проте потрібно бути уважними до дозування, щоб запобігти пересушуванню землі й опікам коренів. Щоб добре росли вазони, обов’язково дізнайтеся, який тип добрива оптимальний саме для них.

– Використовуйте добрива, які призначені лише для тієї чи іншої рослини, яку ви поливаєте. Дайте рослині гарний догляд, і вона віддячить вам сторицею, – радить експерт.

Вода з акваріуму

Поливати вазони, щоб ті швидко росли, можна і водою з акваріуму. Так ви зможете підживити рослину необхідними мікроелементами.

– Не забуваємо про воду з акваріуму, у якій міститься багато поживних мікроелементів, – говорить знавець з рослин.

Такою водою, як і будь-яким добривом, можна поливати рослину лише раз на два тижні.

Йод, аспірин, цукор

В Інтернеті можна знайти багато нестандартних способів для підживлення вашої рослини. Наприклад, на форумах радять додати у воду йод, аспірин, цукор, касторову олію чи навіть молоко. Та чи варто це робити – пояснює експерт:

– Я таке не практикувала, і нікому не раджу, чесно. Для чого домішувати різні “ліки” до води? Спочатку та чи інша речовина буде допомагати рослині, а потім її залишки будуть відкладатися у рослині. А далі це може призвести навіть до загибелі вазону. Для чого так ризикувати?

Знавець рослин вважає, що підживлювати рослини потрібно лише спеціальним добривом.

– Повірте, у цьому добриві є всі поживні речовини для конкретної рослини, – додає Лавринець.

Основні правила поливу вазонів, щоб ті швидко росли

Головне правило – рясний полив, але саме під час активного росту, а не спокою рослини. Коли ріст домашньої квітки призупиняється, полив поступово потрібно скоротити. Загалом кожна рослина має індивідуальні особливості, є вологолюбні, які необхідно поливати майже не щодня, а є сухостійкі вазони, яким достатньо одного разу на тиждень.

Також варто не забувати про особливості ґрунтів, наприклад, глинисті утримують вологу довше і висихають повільніше, ніж піщані.

Крім того, домашні квітки у невеликих горщиках потрібно поливати частіше.

Також не забувайте і про маленький нюанс – поливати кімнатні рослини найкраще ввечері. Річ у тім, що вранці, коли світить сонечко, рослина ризикує отримати опіки.

До речі, раніше Факти ICTV писали, чи можна поливати кімнатні рослини мінеральною водою.