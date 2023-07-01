Полив – один из основных этапов в уходе за домашними цветами, поэтому не удивительно, что это первый вопрос, который беспокоит владельцев растений. Чем и как нужно поливать вазоны, чтобы они быстро росли и возможно ли ускорить таким образом их рост – читайте далее в материале Фактов ICTV.

Чем поливать вазоны, чтобы быстро росли

С этим вопросом мы обратились к нашему постоянному эксперту по растениям Лилиане Лавринец. Она отмечает, что нет такого волшебного средства, чтобы вы сегодня полили им растение, а на завтра или через день из побега получили большой зеленый куст.

— Нет такого волшебного средства, чтобы вы сегодня полили им растения, а через два дня — они красивые и ухоженные, — говорит знаток по растениям.

Она подчеркивает, чтобы растение выглядело хорошо, нужен регулярный и комплексный уход.

— То есть, по меньшей мере раз в неделю поливать и трижды в неделю опрыскивать домашний цветок. Нужно хорошо протирать листочки. Кроме того, вазон должен стоять на своем месте. Постоянно наблюдайте за развитием растения и изменениями во время его роста — нет ли ожогов, пожелтевших листьев и т.д., — говорит Лавринец.

Отстоявшаяся вода

Но все же определенные хитрости в поливе вазонов, чтобы те быстро росли, есть. И прежде всего, их нужно увлажнять отстоянной водой. Если же у вас есть собственный колодец, то можно поливать растения сразу. Если же нет – возьмите емкость, наберите туда воду из-под крана и оставьте в открытом сосуде на сутки. Так хлор выветрится и не навредит растению.

Однако нужно следить, чтобы вода была на 5-7°С выше температуры воздуха в помещении. Если поливать вазоны холодной водой, то у растений начинают загнивать стебли и корни, могут опадать листья и бутоны.

Кроме того, следует помнить, что у каждого растения есть период покоя, во время которого следует ему дать отдохнуть и не напитывать удобрениями.

Удобрения

Когда начинается период активного роста растения, то добавляем удобрение к воде для полива — и ваш домашний цветок чувствует себя прекрасно и радует глаз.

Лучшее удобрение для комнатных цветов – это, конечно же, органика (перегной или компост). Такая подкормка не только обеспечивает питание нужными микроэлементами, но и улучшает структуру почвы.

Минеральные удобрения также можно использовать для комнатных растений, однако следует быть внимательным к дозировке, чтобы не было пересушивания земли и ожогов корней. Чтобы хорошо росли вазоны, обязательно узнайте, какой тип удобрения оптимален именно для них.

— Используйте удобрения, предназначенные только для того или иного растения, которое вы поливаете. Дайте растению хороший уход, а оно отблагодарит вас сторицей, – советует эксперт.

Вода из аквариума

Поливать вазоны, чтобы те быстро росли, можно и водой из аквариума. Так вы сможете подпитать растение необходимыми микроэлементами.

— Не забываем о воде из аквариума, в которой содержится много питательных микроэлементов, – говорит знаток растений.

Такой водой, как и любым другим удобрением, можно поливать растение только раз в две недели.

Йод, аспирин, сахар

В Интернете можно найти много нестандартных способов, как подкормить растение. К примеру, на форумах советуют добавлять в воду йод, аспирин, сахар, касторовое масло и даже молоко. Но стоит ли это делать – объясняет эксперт:

– Я такое не практиковала, и никому не советую, честно. Зачем добавлять разные “лекарства” в воду? Сначала то или иное вещество будет помогать растению, а затем его остатки отложатся в растении. А дальше это может привести даже к гибели вазона. Зачем так рисковать?

Знаток растений считает, что подкармливать растения нужно только специальными удобрениями.

– Поверьте, в этом удобрении есть все питательные вещества для растения, – добавляет Лавринец.

Основные правила полива вазонов, чтобы быстро росли

Главное правило – обильный полив, но только во время активного роста, а не покоя растения. Когда рост домашнего цветка прекращается, полив постепенно нужно убавить. В общем, каждое растение имеет индивидуальные особенности, есть влаголюбивые, которые нужно поливать чуть ли не каждый день, а есть сухостойкие вазоны, которым достаточно одного раза в неделю.

Также следует не забывать об особенностях почв, например, глинистые удерживают влагу дольше и высыхают медленнее песчаных.

Кроме того, домашние цветы в небольших горшках нужно поливать чаще.

Также не забывайте и о небольшом нюансе — поливать комнатные растения лучше вечером. Дело в том, что утром, когда светит солнышко, растение рискует получить ожоги.

К слову, ранее Факты ICTV писали, можно ли поливать комнатные растения минеральной водой.