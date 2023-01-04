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Тьмяніє та втрачає блиск: чи можна мити скло в посудомийці

4 Січня 2023, 19:41
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Тьмяніє та втрачає блиск: чи можна мити скло в посудомийці
Джерело: Depositphotos

Усі жінки задумувались над купівлею посудомийної машини, адже вона справжня кухонна помічниця. Ця крихітка допоможе до блиску вимити будь-які забруднення з посуду після застілля.

Проте перед такою покупною варто знати, який посуд можна завантажувати у посудомийку, а який краще вимити руками.

Факти ICTV дізнавалися, чи можна мити скло у посудомийній машині.

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Яке скло можна мити в посудомийці

Вироби з товстого скла витримують високі температури та вібрації посудомийки, не втрачають колір та блиск, тому його можна там сміливо мити. Це можуть бути різноманітні банки, чашки, склянки, тарілки тощо.

Вироби з тонкого скла також можна мити в посудомийці, проте потрібно дотримуватися кількох правил:

  • виставляйте температуру 30ºС – якщо більше, скло може тріснути;
  • запрограмуйте машинку на делікатне миття;
  • розміщуйте скляний посуд у кошику не щільно, залишаючи 3-5 см між предметами;
  • не ставте скляний посуд впритул до стінок посудомийки.

Також у посудомийній машині можна мити загартоване скло: склянки, салатниці, тарілки для випікання тощо.

До речі, на пакованні скляного посуду виробники зазвичай вказують, чи можна його мити в посудомийці. Тому перед миттям уважно перегляньте усі коробки.

Яке скло не можна мити в посудомийці

Не рекомендовано мити занадто тонке скло, порцеляну, кришталь та антикварний посуд. Також не завантажуйте в посудомийку скляний посуд з візерунками, вони можуть стертись після першої мийки.

Тонке скло після посудомийки може втратити блиск та почати мутніти. Річ у тім, що в машинці посуд омивається струменями гарячої води, а залишки їжі та накипу в ній слугують абразивом. Після багаторазового миття в посудомийці на склі зʼявляються мікротріщини, які забиваються накипом та водою.

В результаті ваш посуд втрачає естетичний вигляд та блиск. Проте це можна виправити! Вам знадобиться лише лимонна кислота та посудомийка:

  1. Заповніть дозатор машинки (там, де у вас мийний засіб) звичайною лимонною кислотою.
  2. Не додаючи мийного засобу, запустіть звичайний режим миття.

Лимонна кислота розчинить накип як на склі, так і в самій машинці.

Якщо такий метод не допоміг, замочіть скло у чистому винному оцті на ніч. А зранку промийте посуд прохолодною водою.

Аби уникнути помутніння скляного посуду, мийте його руками або виймайте з посудомийки перед сушінням.

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