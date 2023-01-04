Все женщины задумывались над покупкой посудомоечной машины, настоящей кухонной помощницы. Она поможет до блеска вымыть любые загрязнения с посуды после застолья.
Однако перед такой покупной стоит знать, какую посуду можно загружать в посудомойку, а какую лучше вымыть руками.
Факты ICTV узнавали, можно ли мыть стекло в посудомоечной машине.
Какое стекло можно мыть в посудомойке
Изделия из толстого стекла выдерживают высокие температуры и вибрации посудомойки, поэтому его можно смело там мыть. Это могут быть банки, чашки, стаканы, тарелки и тому подобное.
Изделия из тонкого стекла также можно мыть в посудомойке, однако нужно соблюдать несколько правил:
- выставляйте температуру 30ºС – если больше, стекло может треснуть;
- запрограммируйте машинку на деликатную мойку;
- размещайте стеклянную посуду в корзине не плотно, оставляя 3-5 см между предметами;
- не ставьте стеклянную посуду вплотную к стенкам посудомойки.
Также в посудомоечной машине можно мыть закаленное стекло: стаканы, салатницы, тарелки для выпечки и т. д.
Кстати, на упаковке стеклянной посуды производители обычно указывают, можно ли ее мыть в посудомойке. Поэтому перед мойкой внимательно просмотрите все коробки.
Какое стекло нельзя мыть в посудомойке
Не рекомендуется мыть слишком тонкое стекло, фарфор, хрусталь и антикварную посуду. Также не загружайте в посудомойку стеклянную посуду с узорами, они могут стереться после первой мойки.
Тонкое стекло после посудомойки может потерять блеск и начать мутнеть. Дело в том, что в машинке посуда омывается струями горячей воды, а остатки пищи и накипи в ней служат абразивом. После многократного мытья в посудомойке на стекле появляются микротрещины, которые забиваются накипью и водой.
В результате ваша посуда теряет эстетичный вид и блеск. Однако это поправимо! Вам понадобится только лимонная кислота и посудомойка:
- Заполните дозатор машинки (там, где у вас моющее средство) обычной лимонной кислотой.
- Не добавляя моющего средства, запустите обычный режим мойки.
Лимонная кислота растворит накипь как на стекле, так и в самой машинке.
Если такой метод не помог, замочите стекло в чистом винном уксусе на ночь. А утром промойте посуду холодной водой.
Чтобы избежать помутнения стеклянной посуды, мойте ее руками или вынимайте из посудомойки перед сушкой.