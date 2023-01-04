Все женщины задумывались над покупкой посудомоечной машины, настоящей кухонной помощницы. Она поможет до блеска вымыть любые загрязнения с посуды после застолья.

Однако перед такой покупной стоит знать, какую посуду можно загружать в посудомойку, а какую лучше вымыть руками.

Факты ICTV узнавали, можно ли мыть стекло в посудомоечной машине.

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Какое стекло можно мыть в посудомойке

Изделия из толстого стекла выдерживают высокие температуры и вибрации посудомойки, поэтому его можно смело там мыть. Это могут быть банки, чашки, стаканы, тарелки и тому подобное.

Изделия из тонкого стекла также можно мыть в посудомойке, однако нужно соблюдать несколько правил:

выставляйте температуру 30ºС – если больше, стекло может треснуть;

запрограммируйте машинку на деликатную мойку;

размещайте стеклянную посуду в корзине не плотно, оставляя 3-5 см между предметами;

не ставьте стеклянную посуду вплотную к стенкам посудомойки.

Также в посудомоечной машине можно мыть закаленное стекло: стаканы, салатницы, тарелки для выпечки и т. д.

Кстати, на упаковке стеклянной посуды производители обычно указывают, можно ли ее мыть в посудомойке. Поэтому перед мойкой внимательно просмотрите все коробки.

Какое стекло нельзя мыть в посудомойке

Не рекомендуется мыть слишком тонкое стекло, фарфор, хрусталь и антикварную посуду. Также не загружайте в посудомойку стеклянную посуду с узорами, они могут стереться после первой мойки.

Тонкое стекло после посудомойки может потерять блеск и начать мутнеть. Дело в том, что в машинке посуда омывается струями горячей воды, а остатки пищи и накипи в ней служат абразивом. После многократного мытья в посудомойке на стекле появляются микротрещины, которые забиваются накипью и водой.

В результате ваша посуда теряет эстетичный вид и блеск. Однако это поправимо! Вам понадобится только лимонная кислота и посудомойка:

Заполните дозатор машинки (там, где у вас моющее средство) обычной лимонной кислотой. Не добавляя моющего средства, запустите обычный режим мойки.

Лимонная кислота растворит накипь как на стекле, так и в самой машинке.

Если такой метод не помог, замочите стекло в чистом винном уксусе на ночь. А утром промойте посуду холодной водой.

Чтобы избежать помутнения стеклянной посуды, мойте ее руками или вынимайте из посудомойки перед сушкой.