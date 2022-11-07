Гроші – це універсальний подарунок на будь-яке свято. Якщо дарувати гроші у конверті набридло, можна підійти до пакування подарунка оригінальніше.

Як оригінально подарувати гроші – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Букет грошей

Такий букетик стане не лише корисним, а й надовго запамʼятається оригінальністю подачі. На вигляд він мало буде відрізнятися від звичайного букета, проте замість квітів там будуть скручені цінні купюри.

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Виготовити такий букет можна власноруч, або замовити вже готовий. Головне – визначитись, яку суму ви готові подарувати. Закрутити у квітки можна банкноти по 50, 100, 200, 500 чи 1 тис. грн.

Також до композиції можна додати цукерки та живі квіти.

Як виготовити дорогоцінний букет власноруч, дивіться у відео-інструкції.

Банка

Гроші у скляній банці не лише стануть оригінальним презентом, а й піднімуть настрій усім гостям. Вам знадобиться лише красива скляна банка, кілька паперових наліпок, гроші та симпатичний бантик.

Скрутіть кожну подарункову купюру в трубочку та обережно помістіть у банку. Наповніть усю банку грошима і закрийте скляною кришкою. Тепер напишіть на паперовій наліпці своє побажання і наліпіть на банку. Завʼяжіть бантик.

Оригінальний та кумедний подарунок готовий!

Коробка з побажаннями

Для цього способу вам знадобиться кілька маленьких конвертів, подарункова коробка та гроші.

Розкладіть купюри у конверти. На кожному з конвертів напишіть, на що людина має витратити ці кошти. Наприклад, на каву, на похід у ресторан, на шкарпетки, на новий годинник, на книгу тощо. Покладіть усі підписані конверти у коробку, додайте кілька солодощів та закривайте.

Така оригінальна подача сподобається будь-кому!

Грошова картина

Ще один цікавий спосіб подарувати гроші – помістити їх у рамку.

Придбайте у магазині рамку для фотографій середнього розміру. Розкладіть у ній гроші та закрийте рамку звичайним способом.

До речі, під грошима ви можете заховати ваше спільне фото з людиною. Коли гроші витягнуть з рамки, там залишиться фотографія.

Замість конверта

Якщо часу для підготовки не залишилось, а дарувати у конверті зовсім не хочеться, скористайтесь цим простим та цікавим способом.

Вам знадобиться лише подарункова стрічка та купюри:

скрутіть гроші у трубочку та завʼяжіть подарунковою стрічкою.

Такий варіант не надто оригінальний, проте дуже практичний та не нудний.

В кульках

Такий спосіб порадує і дітей, і дорослих. Головне – уважно слідкувати за кульками.

Щоб підготувати такий подарунок, вам знадобиться допомога професіоналів, адже гроші потрібно помістити у прозорі гелієві кульки.

До речі, щоб зробити подарунок оригінальнішим, обирайте кульки з тематичними написами та конфеті всередині. Коли надійде час їх лопати, гроші красиво вилетять разом із різнокольоровим наповненням.

Скільки дарувати

Звичайно, сума подарунка залежить від ваших можливостей, бажань та ставлення до людини. Якщо подарувати багато ви не в змозі, не потрібно віддавати останнє. Наприклад, 1 тис. грн цілком вистачить.

Сьогодні оптимальний подарунок – від 1 тис. до 3 тис. грн. Звичайно, це залежить від багатьох факторів: віку, статі, статусу людини тощо.

Якщо йдете на весілля до близьких родичів, доречно подарувати $100-200. Можна й більше, усе залежить від ваших можливостей.